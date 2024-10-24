Российские захватчики нанесли удар по Купянску

Разрушенный дом. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Произошли попадания в районе магазина и местного рынка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 24 октября.

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Россияне обстреляли Купянск

Синегубов отметил, что россияне нанесли удар в 10 часов. Захватчики попали вблизи магазина и местного рынка.

Сначала глава ОВА сообщал о двух погибших в результате обстрела, однако впоследствии опроверг эту информацию.

"Информация о погибших в Купянске не подтвердилась. Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии", — отметил Синегубов.

Также известно о четырех раненых. Частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждено 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек.

Экстренные службы работают на месте, данные обновляются.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Кроме того, мы писали, что россияне обстреляли Одесскую область, применив ракеты. Также враг запустил ударные беспилотники.

Также в Киевской ГВА сообщили о последствиях дроновой атаки россиян на столицу.