Российские захватчики нанесли удар по Купянску

Россияне ударили по Купянску — попали в двухэтажный дом
Российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Произошли попадания в районе магазина и местного рынка.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 24 октября.
Россияне обстреляли Купянск
Синегубов отметил, что россияне нанесли удар в 10 часов. Захватчики попали вблизи магазина и местного рынка.
Сначала глава ОВА сообщал о двух погибших в результате обстрела, однако впоследствии опроверг эту информацию.
"Информация о погибших в Купянске не подтвердилась. Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии", — отметил Синегубов.
Также известно о четырех раненых. Частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждено 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек.
Экстренные службы работают на месте, данные обновляются.
Кроме того, мы писали, что россияне обстреляли Одесскую область, применив ракеты. Также враг запустил ударные беспилотники.
Также в Киевской ГВА сообщили о последствиях дроновой атаки россиян на столицу.
Читайте Новини.LIVE!