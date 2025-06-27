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Головна Харків Росіяни вдарили по місту Чугуїв на Харківщині — є поранені

Росіяни вдарили по місту Чугуїв на Харківщині — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 19:44
Обстріл Чугуєва 27 червня - що відомо
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: кадр з відео
Ключові моменти Що відомо про обстріл Чугуїва

У п'ятницю, 27 червня, російська армія обстріляла Харківщину. Під ракетним ударом опинилося місто Чугуїв.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

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Пост Синєгубова. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Чугуїва

За його словами, наразі відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два — в середньому. 

Кількість постраждалих може збільшитися. 

"Усім пораненим надається необхідна медична допомога. На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються", — пише Синєгубов.

Нагадаємо, що у місті Самар пролунали вибухи через ворожий обстріл. Наразі кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла.

А вчора, 26 червня, вибухи пролунали у Миколаєві.

вибух Харківська область обстріли війна в Україні поранення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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