Обстріл Чугуєва 27 червня - що відомо

Росіяни вдарили по місту Чугуїв на Харківщині — є поранені
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Дата публікації: 27 червня 2025 19:44
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: кадр з відео
Ключові моменти Що відомо про обстріл Чугуїва
У п'ятницю, 27 червня, російська армія обстріляла Харківщину. Під ракетним ударом опинилося місто Чугуїв.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Що відомо про обстріл Чугуїва
За його словами, наразі відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два — в середньому.
Кількість постраждалих може збільшитися.
"Усім пораненим надається необхідна медична допомога. На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються", — пише Синєгубов.
Нагадаємо, що у місті Самар пролунали вибухи через ворожий обстріл. Наразі кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла.
А вчора, 26 червня, вибухи пролунали у Миколаєві.
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