Обстрел Чугуева 27 июня - что известно

Россияне ударили по городу Чугуев на Харьковщине — есть раненые
В пятницу, 27 июня, российская армия обстреляла Харьковскую область. Под ракетным ударом оказался город Чугуев.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Что известно об обстреле Чугуева
По его словам, сейчас известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два — в среднем.
Количество пострадавших может увеличиться.
"Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются", — пишет Синегубов.
Напомним, что в городе Самар прогремели взрывы из-за вражеского обстрела. Сейчас количество погибших в результате атаки РФ возросло.
А вчера, 26 июня, взрывы прогремели в Николаеве.
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