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Главная Харьков Россияне ударили по городу Чугуев на Харьковщине — есть раненые

Россияне ударили по городу Чугуев на Харьковщине — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 19:44
Обстрел Чугуева 27 июня - что известно
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: кадр из видео
Ключові моменти Что известно об обстреле Чугуева

В пятницу, 27 июня, российская армия обстреляла Харьковскую область. Под ракетным ударом оказался город Чугуев.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Чугуева

По его словам, сейчас известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два — в среднем.

Количество пострадавших может увеличиться.

"Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются", — пишет Синегубов.

Напомним, что в городе Самар прогремели взрывы из-за вражеского обстрела. Сейчас количество погибших в результате атаки РФ возросло.

А вчера, 26 июня, взрывы прогремели в Николаеве.

взрыв Харьковская область обстрелы война в Украине ранение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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