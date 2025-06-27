Обстрел Чугуева 27 июня - что известно

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: кадр из видео

В пятницу, 27 июня, российская армия обстреляла Харьковскую область. Под ракетным ударом оказался город Чугуев.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Что известно об обстреле Чугуева

По его словам, сейчас известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два — в среднем.

Количество пострадавших может увеличиться.

"Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются", — пишет Синегубов.

Напомним, что в городе Самар прогремели взрывы из-за вражеского обстрела. Сейчас количество погибших в результате атаки РФ возросло.

А вчера, 26 июня, взрывы прогремели в Николаеве.