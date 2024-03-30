Росіяни вдарили по району житлової забудови у Харкові, — мер

Дим підіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Сьогодні, 31 березня, росіяни в чергове обстріляли Харків. Повідомляється що ракета влучила в житлову забудову.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Обстріл Харкова

Повідомляється, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Профільні служби оглядають місце влучання.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Згодом мер написав, що "тільки вибиті шибки у будинку поряд з "прильотом". Інформація про постраждалих не надходила.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Харкові пролунали потужні вибухи.

Також ми писали про те, що у Білій Церкві внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло двоє людей.