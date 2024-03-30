Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни вдарили по району житлової забудови у Харкові, — мер arrow

Росіяни вдарили по району житлової забудови у Харкові, — мер

30 березня 2024 21:26
оновлено: 21:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни вдарили по району житлової забудови у Харкові, — мер
Дим підіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 31 березня, росіяни в чергове обстріляли Харків. Повідомляється що ракета влучила в житлову забудову. 

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Обстріл Харкова 

Повідомляється, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.  Профільні служби оглядають місце влучання.

Росіяни вдарили по району житлової забудови у Харкові, — мер - фото 1
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Згодом мер написав, що "тільки вибиті шибки у будинку поряд з "прильотом". Інформація про постраждалих не надходила.

Росіяни вдарили по району житлової забудови у Харкові, — мер - фото 2
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Харкові пролунали потужні вибухи. 

Також ми писали про те, що у Білій Церкві внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло двоє людей. 

 

 

Харків
обстріли
Ігор Терехов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом