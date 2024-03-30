Росіяни вдарили по району житлової забудови у Харкові, — мер
30 березня 2024 21:26
оновлено: 21:38
Дим підіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Сьогодні, 31 березня, росіяни в чергове обстріляли Харків. Повідомляється що ракета влучила в житлову забудову.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
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Повідомляється, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Профільні служби оглядають місце влучання.
Згодом мер написав, що "тільки вибиті шибки у будинку поряд з "прильотом". Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, що у Харкові пролунали потужні вибухи.
Також ми писали про те, що у Білій Церкві внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло двоє людей.
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