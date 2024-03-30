Россияне ударили по району жилой застройки в Харькове, — мэр
30 марта 2024 21:26
обновлено: 21:38
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
Сегодня, 31 марта, россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Сообщается, что ракета попала в жилую застройку.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
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Сообщается, что оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Профильные службы осматривают место попадания.
Со временем мэр написал, что "только выбиты стекла в доме рядом с "прилетом". Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что в Харькове раздались мощные взрывы.
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