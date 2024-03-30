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Россияне ударили по району жилой застройки в Харькове, — мэр

30 марта 2024 21:26
обновлено: 21:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне ударили по району жилой застройки в Харькове, — мэр
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 31 марта, россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Сообщается, что ракета попала в жилую застройку.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Обстрел Харькова

Сообщается, что оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Профильные службы осматривают место попадания.

Россияне ударили по району жилой застройки в Харькове, — мэр - фото 1
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Со временем мэр написал, что "только выбиты стекла в доме рядом с "прилетом". Информация о пострадавших не поступала.

Россияне ударили по району жилой застройки в Харькове, — мэр - фото 2
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, что в Харькове раздались мощные взрывы.

Также мы писали о том, что в Белой Церкви в результате взрыва в многоэтажке погибли два человека.

Харьков
обстрелы
Игорь Терехов

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