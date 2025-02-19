Обстріл Харкова 19 лютого — що відомо про російську атаку

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 19 лютого атакували Слобідський район Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало цивільне виробниче підприємство.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у середу, 19 лютого.

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Терехов зазначив, що атака ударним дроном сталася близько третьої години ночі.

"Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БпЛА. Обійшлося без постраждалих, однак пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми", — додав він.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом останньої доби загарбники здійснили 557 ударів по Запорізькій області, в результаті чого під обстріл потрапили 14 населених пунктів.

Також 19 лютого окупанти масовано атакували Одесу. Внаслідок цього багато будинків залишилися без світла, води й опалення.