Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни вдарили по цивільному підприємству в Харкові arrow

Росіяни вдарили по цивільному підприємству в Харкові

19 лютого 2025 08:34
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Харкова 19 лютого — що відомо про російську атаку
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 19 лютого атакували Слобідський район Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало цивільне виробниче підприємство.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у середу, 19 лютого.

Читайте також:

Російський обстріл Харкова 19 лютого

Терехов зазначив, що атака ударним дроном сталася близько третьої години ночі. 

"Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БпЛА. Обійшлося без постраждалих, однак пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми", — додав він.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом останньої доби загарбники здійснили 557 ударів по Запорізькій області, в результаті чого під обстріл потрапили 14 населених пунктів.

Також 19 лютого окупанти масовано атакували Одесу. Внаслідок цього багато будинків залишилися без світла, води й опалення.

війна Харків обстріли Ігор Терехов окупанти
Реклама
Реклама
Реклама