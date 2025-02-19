Обстрел Харькова 19 февраля — что известно о российской атаке

Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 19 февраля атаковали Слободской район Харькова. В результате обстрела пострадало гражданское производственное предприятие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в среду, 19 февраля.

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Терехов отметил, что атака ударным дроном произошла около трех часов ночи.

"Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого и упал БпЛА. Обошлось без пострадавших, однако повреждена техника предприятия и другое имущество фирмы", — добавил он.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в течение последних суток захватчики совершили 557 ударов по Запорожской области, в результате чего под обстрел попали 14 населенных пунктов.

Также 19 февраля оккупанты массированно атаковали Одессу. В результате этого многие дома остались без света, воды и отопления.