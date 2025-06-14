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Головна Харків Росіяни вкотре атакували Харківщину — фото наслідків

Росіяни вкотре атакували Харківщину — фото наслідків

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Дата публікації: 14 червня 2025 10:51
РФ обстріляла Харківщину — є руйнування
Наслідки атаки РФ на Харківську область. Фото: Нацполіція/Telegram
Ключові моменти РФ атакувала Харківщину — які наслідки Ситуація на фронті на Харківському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники завдали ударів по п'яти населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 14 червня.

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Наслідки атаки РФ на Харківську область. Фото: Нацполіція/Telegram

РФ атакувала Харківщину — які наслідки

За даними очільника ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. На щастя, минулося без постраждалих.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, серед яких:

  • 6 КАБів;
  • 1 ФАБ-1500 з УМПК;
  • 4 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон.

Протягом доби внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 8 приватних будинків (м. Куп'янськ);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки, 2 адмінбудівлі, готель, 3 автомобілі (м. Ізюм).
Атака РФ на Харківщину
Наслідки атаки РФ на Харківську область. Фото: Нацполіція/Telegram

Ситуація на фронті на Харківському напрямку

Упродовж минулої доби зафіксовано 225 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими військовими.

На Харківському напрямку противник п’ять разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки.

Раніше ми інформували, скільки силам ППО вдалося збити ворожих цілей під час атаки 14 червня.

Також ми повідомляли, що у ніч проти 14 червня безпілотники атакували територію Росії та уразили завод.

Харківська область обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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