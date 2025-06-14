РФ обстреляла Харьковскую область - есть разрушения

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Нацполиция/Telegram

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по пяти населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 14 июня.

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Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Нацполиция/Telegram

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По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения, среди которых:

6 КАБов;

1 ФАБ-1500 с УМПК;

4 БпЛА типа "Герань-2";

1 fpv-дрон.

В течение суток в результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе поврежден многоквартирный дом, 8 частных домов (г. Купянск);

в Изюмском районе повреждены частные дома, 2 админздания, гостиница, 3 автомобиля (г. Изюм).

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Нацполиция/Telegram

Ситуация на фронте на Харьковском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 225 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими военными.

На Харьковском направлении противник пять раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

Ранее мы информировали, сколько силам ПВО удалось сбить вражеских целей во время атаки 14 июня.

Также мы сообщали, что в ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России и поразили завод.