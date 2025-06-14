РФ обстреляла Харьковскую область - есть разрушения

Россияне атаковали Харьковскую область — фото последствий
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по пяти населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 14 июня.
РФ атаковала Харьковскую область — какие последствия
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения, среди которых:
- 6 КАБов;
- 1 ФАБ-1500 с УМПК;
- 4 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 fpv-дрон.
В течение суток в результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе поврежден многоквартирный дом, 8 частных домов (г. Купянск);
- в Изюмском районе повреждены частные дома, 2 админздания, гостиница, 3 автомобиля (г. Изюм).
Ситуация на фронте на Харьковском направлении
За прошедшие сутки зафиксировано 225 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими военными.
На Харьковском направлении противник пять раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.
На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.
Ранее мы информировали, сколько силам ПВО удалось сбить вражеских целей во время атаки 14 июня.
Также мы сообщали, что в ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России и поразили завод.
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