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Главная Харьков Россияне атаковали Харьковскую область — фото последствий

Россияне атаковали Харьковскую область — фото последствий

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Дата публикации 14 июня 2025 10:51
РФ обстреляла Харьковскую область - есть разрушения
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Нацполиция/Telegram
Ключові моменти РФ атаковала Харьковскую область — какие последствия Ситуация на фронте на Харьковском направлении

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по пяти населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 14 июня.

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Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Нацполиция/Telegram

РФ атаковала Харьковскую область — какие последствия

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения, среди которых:

  • 6 КАБов;
  • 1 ФАБ-1500 с УМПК;
  • 4 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон.

В течение суток в результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе поврежден многоквартирный дом, 8 частных домов (г. Купянск);
  • в Изюмском районе повреждены частные дома, 2 админздания, гостиница, 3 автомобиля (г. Изюм).
Атака РФ на Харківщину
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Нацполиция/Telegram

Ситуация на фронте на Харьковском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 225 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими военными.

На Харьковском направлении противник пять раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

Ранее мы информировали, сколько силам ПВО удалось сбить вражеских целей во время атаки 14 июня.

Также мы сообщали, что в ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России и поразили завод.

Харьковская область обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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