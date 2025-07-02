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Головна Харків Росіяни влучили БпЛА "Герань-2" по території Харкова — відео

Росіяни влучили БпЛА "Герань-2" по території Харкова — відео

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 07:37
Росіяни дроном атакували Харків — деталі
Наслідки атаки РФ на Харків. Фото: кадр з відео

У середу вночі, 2 липня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено офісні приміщення.

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Росіяни завдали удару по Харкову — які наслідки

У середу, 2 липня, близько 3 години ночі російські загарбники, попередньо за використанням БпЛА типу "Грань", завдали одного удару по цивільній інфраструктурі Новобаварського району міста Харкова.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено офісні приміщення та приміщення СТО. Пожежу наразі локалізовано, постраждалих серед цивільного населення немає.

"Крім пожежі, на місці прильоту у Новобаварському районі вибиті шибки у прилеглих будинках. На щастя, без постраждалих.

Пожежу на місці прильоту у Новобаварському районі локалізовано. Двоє людей евакуйовані "Червоним Хрестом" з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на дану хвилину немає", — повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Раніше ми інформували, що російська армія атакувала українські міста — під ударами опинились Харків та Одеська область.

Також ми повідомляли, що росіяни завдали удару балістикою по населеному пункту Гуляйполе Дніпропетровської області.

Харків обстріли війна в Україні атака руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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