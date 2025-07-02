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Главная Харьков Россияне попали БпЛА "Герань-2" по территории Харькова — видео

Россияне попали БпЛА "Герань-2" по территории Харькова — видео

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 07:37
Россияне дроном атаковали Харьков — детали
Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: кадр из видео

В среду ночью, 2 июля, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. В результате вражеского обстрела повреждены офисные помещения.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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В среду, 2 июля, около 3 часов ночи российские захватчики, предварительно с использованием БпЛА типа "Грань", нанесли один удар по гражданской инфраструктуре Новобаварского района города Харькова.

В результате вражеской атаки повреждены офисные помещения и помещения СТО. Пожар пока локализован, пострадавших среди гражданского населения нет.

"Кроме пожара на месте прилета в Новобаварском районе, выбиты стекла в близлежащих домах. К счастью, без пострадавших.

Пожар на месте прилета в Новобаварском районе локализован. Два человека эвакуированы "Красным Крестом" из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших на данную минуту нет", — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Ранее мы информировали, что российская армия атаковала украинские города — под ударами оказались Харьков и Одесская область.

Также мы сообщали, что россияне нанесли удар баллистикой по населенному пункту Гуляйполе Днепропетровской области.

Харьков обстрелы война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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