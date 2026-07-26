Росіяни влучили у Харкові в приватний будинок: загиблі і поранені

Знищений будинок на Харківщині. Фото ілюстративне: Поліція Харківщини

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Росія вранці 26 липня завдала ударів безпілотниками по Харкову. Ворожі БпЛА атакували Шевченківський та Слобідський райони міста: один із дронів влучив у автомобіль, інший — у приватний будинок. Внаслідок одного з влучань загинула людина. Серед постраждалих є діти.

Про наслідки ударів повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та правоохоронці, інформує Новини.LIVE.

Удар по Харкову

За їхніми даними, близько 9:00 ранку 26 липня у Слобідському районі міста зафіксували падіння БпЛА типу "Шахед" на відкритій території. Також у цьому районі сталося влучання російського безпілотника типу "Бандероль". Дрон влучив у приватний житловий будинок. За даними Ігоря Терехова, на місці працювали всі профільні служби.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Внаслідок удару загинула одна людина. Ще кілька мешканців отримали поранення, серед них, зокрема, діти. Загалом у Слобідському районі пошкоджено понад десять приватних житлових будинків.

За даними Олега Синєгубова, після удару по приватному будинку спочатку було відомо про двох постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик. Пізніше кількість людей, яким знадобилася медична допомога, зросла до 6. Усім постраждалим надають допомогу.

Допис Олега Синєгубова: Фото: скриншот

Наслідки атак на Харківщину

Минулої доби російські війська також обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. У місті Дергачі постраждали двоє чоловіків віком 60 і 61 рік. Внаслідок удару ракети пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. У селищі Слатине Дергачівської громади вибухові поранення отримав 45-річний чоловік. Також було частково зруйновано домоволодіння та пошкоджено магазин.

Наслідки атаки на автомобіль. Фото: Поліція Харківщини

У Балаклії внаслідок ракетного удару пошкоджено складські приміщення, де виникла пожежа на площі 700 квадратних метрів. Постраждали дві жінки — 76 та 71 років. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки, господарські споруди та будинок культури.

У Старому Салтові внаслідок атаки безпілотника згорів припаркований цивільний автомобіль. Поранення отримав 17-річний хлопець, який у момент удару перебував на власному подвір’ї. Також через обстріли пошкоджено цивільну інфраструктуру в інших районах області.

Наслідки атаки на будинок. Фото: Поліція Харківщини

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету "ХАІ" Геннадій Симбірський. Ворожий безпілотник влучив у автомобіль, яким викладач їхав до міста.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після чергових російських ударів на Харківщині планують посилити заходи безпеки на підприємствах та об'єктах, де постійно перебувають люди. Влада окремо працюватиме над захистом терміналу Нової пошти, який уже неодноразово атакували, та автозаправних станцій. Серед можливих рішень — додаткові укриття, антидронові сітки та покращення системи оповіщення.