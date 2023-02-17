Армія рф обстріляла Харків ракетами С-300 – є влучання у двох районах міста

Мер Харкова Ігор Терехов

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харків. Цієї ночі ворог атакував мирне місто ракетами С-300.

Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

Наслідки нічної атаки

Як інформує мер Харкова Ігор Терехов, нічні "прильоти" прийшлися по двох районах міста — Київському та Основ‘янському.

"В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС пошкоджено дві нежитлові будівлі", — розповів він.

Натомість голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що росіяни обстріляли мирне місто ракетами С-300.

Відомо, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка.

Окрім того, ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів. Зокрема, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Гряниківка та інші.

"У Вовчанську ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію. У Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі", — написав Синєгубов.

Наразі відомо про одну постраждалу жінку, вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо. раніше у Генштабі повідомляли, що за 16 лютого російські окупаційні війська завдали 41 ракетний та 24 авіаційні удари по території України. Внаслідок чого є поранені та загиблі серед цивільних.

Наразі, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Окрім того, у ніч на 16 лютого росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили 36 ракет різних типів, 16 з яких вдалося збити силам ППО.