Армія рф обстріляла Харків ракетами С-300 – є влучання у двох районах міста

Росіяни вночі обстріляли Харків: є "прильоти" у двох районах міста
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харків. Цієї ночі ворог атакував мирне місто ракетами С-300.
Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.
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Наслідки нічної атаки
Як інформує мер Харкова Ігор Терехов, нічні "прильоти" прийшлися по двох районах міста — Київському та Основ‘янському.
"В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС пошкоджено дві нежитлові будівлі", — розповів він.
Натомість голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що росіяни обстріляли мирне місто ракетами С-300.
Відомо, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка.
Окрім того, ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів. Зокрема, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Гряниківка та інші.
"У Вовчанську ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію. У Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі", — написав Синєгубов.
Наразі відомо про одну постраждалу жінку, вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо. раніше у Генштабі повідомляли, що за 16 лютого російські окупаційні війська завдали 41 ракетний та 24 авіаційні удари по території України. Внаслідок чого є поранені та загиблі серед цивільних.
Наразі, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Окрім того, у ніч на 16 лютого росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили 36 ракет різних типів, 16 з яких вдалося збити силам ППО.