Армия рф обстреляла Харьков ракетами С-300 – есть попадание в двух районах города

Россияне ночью обстреляли Харьков: есть "прилеты" в двух районах города
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьков. Этой ночью враг атаковал мирный город ракетами С-300.
Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.
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Последствия ночной атаки
Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, ночные "прилеты" пришлись по двум районам города — Киевскому и Основянскому.
"В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информация не поступала. По данным ГСЧС, повреждены два нежилых здания", — рассказал он.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что россияне обстреляли мирный город ракетами С-300.
Известно, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка.
Кроме того, вражеские обстрелы подверглись районам не менее 12 населенных пунктов. В частности, Волчанск, Новомлинск, Двуречная, Купянск, Гряниковка и другие.
"В Волчанске враг применял и боевую авиацию, и артиллерию. В Купянске обстрелами повреждены частные домовладения, гаражи и автомобиль. Возникли пожары", — написал Синегубов.
Пока известно об одной пострадавшей женщине, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что за 16 февраля российские оккупационные войска нанесли 41 ракетный и 24 авиационных удара по территории Украины. В результате ранены и погибли среди гражданских.
Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Кроме того, в ночь на 16 февраля россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили 36 ракет разных типов, 16 из которых удалось сбить силам ПВО.