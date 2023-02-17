Армия рф обстреляла Харьков ракетами С-300 – есть попадание в двух районах города

Мэр Харькова Игорь Терехов

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьков. Этой ночью враг атаковал мирный город ракетами С-300.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

Последствия ночной атаки

Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, ночные "прилеты" пришлись по двум районам города — Киевскому и Основянскому.

"В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информация не поступала. По данным ГСЧС, повреждены два нежилых здания", — рассказал он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что россияне обстреляли мирный город ракетами С-300.

Известно, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка.

Кроме того, вражеские обстрелы подверглись районам не менее 12 населенных пунктов. В частности, Волчанск, Новомлинск, Двуречная, Купянск, Гряниковка и другие.

"В Волчанске враг применял и боевую авиацию, и артиллерию. В Купянске обстрелами повреждены частные домовладения, гаражи и автомобиль. Возникли пожары", — написал Синегубов.

Пока известно об одной пострадавшей женщине, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что за 16 февраля российские оккупационные войска нанесли 41 ракетный и 24 авиационных удара по территории Украины. В результате ранены и погибли среди гражданских.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Кроме того, в ночь на 16 февраля россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили 36 ракет разных типов, 16 из которых удалось сбить силам ПВО.