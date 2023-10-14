Росіяни вранці обстріляли Харківщину: в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки російських обстрілів Харківщини 14 жовтня 2023 року. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Вранці, 14 жовтня, російські терористи обстріляли Харківську область, поціливши у житловий будинок. На щастя, минулось без постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Відтак, 14 жовтня, близько 07:00, росіяни обстріляли населений пункт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Внаслідок атаки було пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.

Крім того, протягом минулої доби ворог атакував населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

"Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка та Піщане Куп'янського району. З артилерії, мінометів та іншого озброєння були обстріляні Вовчанськ, Тернова, Гатище та Плетенівка Чугуївського району, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ Куп'янського району, Борова Ізюмського району", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Також виникла пожежа.

Наслідки російських обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Небезпека мінування

За словами Синєгубова, 13 жовтня, в полі на протитанковій міні підірвався автомобіль МАЗ бензовоз. Сталося це поблизу села Явірське Ізюмського району.

"Тривають роботи з розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили 16,25 га території та знешкодили 101 вибухонебезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 жовтня російські загарбники в черговий раз обстріляли Нікополь. Внаслідок цього постраждали рятувальники. Двоє з них були госпіталізовані внаслідок поранень.

Додамо, окупанти продовжують атакувати на півдні Одеської області не тільки припортову інфраструктуру, а й гуманітарні коридори. Обстрілюючи острів Зміїний, росіяни намагаються залякати цивільні судна на шляху до портів.