Россияне утром обстреляли Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрелов Харьковщины 14 октября 2023 года. Фото: Олег Синегубов\Telegram

Утром 14 октября российские террористы обстреляли Харьковскую область, попав в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Следовательно, 14 октября, около 07:00, россияне обстреляли населенный пункт Купянск-Узловой Купянского района. В результате атаки был поврежден 5-этажный жилой дом, произошел пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, за прошедшие сутки враг атаковал населенные пункты Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

"Авиационных ударов потерпели Синьковка, Ивановка, Кисловка и Песчаное Купянского района. Из артиллерии, минометов и другого вооружения были обстреляны Волчанск, Тернова, Гатище и Плетеновка Чугуевского района, Купянск, Купянск-Узловой, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск Купянского района, Боровая Изюмского района", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Также возник пожар.

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Олег Синегубов\Telegram

Опасность минирования

По словам Синегубова, 13 октября в поле на противотанковой мине взорвался автомобиль МАЗ бензовоз. Произошло это вблизи села Яворское Изюмского района.

"Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 16,25 га территории и обезвредили 101 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Фото: скриншот

Напомним, 13 октября российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь. В результате пострадали спасатели. Двое из них были госпитализированы в результате ранений.

Добавим, оккупанты продолжают атаковать на юге Одесской области не только припортовую инфраструктуру, но и гуманитарные коридоры. Обстреливая Змеиный остров, россияне пытаются запугать гражданские суда на пути к портам.