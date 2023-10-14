Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россияне утром обстреляли Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях arrow

Россияне утром обстреляли Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях

14 октября 2023 09:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне утром обстреляли Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрелов Харьковщины 14 октября 2023 года. Фото: Олег Синегубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 14 октября российские террористы обстреляли Харьковскую область, попав в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрелы Харьковщины за сутки

Следовательно, 14 октября, около 07:00, россияне обстреляли населенный пункт Купянск-Узловой Купянского района. В результате атаки был поврежден 5-этажный жилой дом, произошел пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, за прошедшие сутки враг атаковал населенные пункты Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

"Авиационных ударов потерпели Синьковка, Ивановка, Кисловка и Песчаное Купянского района. Из артиллерии, минометов и другого вооружения были обстреляны Волчанск, Тернова, Гатище и Плетеновка Чугуевского района, Купянск, Купянск-Узловой, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск Купянского района, Боровая Изюмского района", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Также возник пожар.

Обстрелы Харьковщины
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Олег Синегубов\Telegram

Опасность минирования

По словам Синегубова, 13 октября в поле на противотанковой мине взорвался автомобиль МАЗ бензовоз. Произошло это вблизи села Яворское Изюмского района.

"Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 16,25 га территории и обезвредили 101 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Обстрелы Харьковщины
Фото: скриншот

Напомним, 13 октября российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь. В результате пострадали спасатели. Двое из них были госпитализированы в результате ранений.

Добавим, оккупанты продолжают атаковать на юге Одесской области не только припортовую инфраструктуру, но и гуманитарные коридоры. Обстреливая Змеиный остров, россияне пытаются запугать гражданские суда на пути к портам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз