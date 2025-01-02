Бої в Харківській області — росіяни втратили ініціативу на фронті

Росіяни втратили ініціативу на Харківщині — в ISW назвали причину
Російські війська втратили ініціативу на відтинку фронту в Харківській області. Причиною цього стали невдалі атаки та несприятлива погода.
Про це повідомляють у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Яка ситуація на Харківщині
За даними інституту, на геолокаційних кадрах, опублікованих 30 грудня, Сили оборони зайняли північну частину Тернів, що неподалік Кремінної. Водночас російські військові заявляють про контроль 90% села.
Однак наступальні дії окупантів на інших напрямках виявилися провальними. Біля Нової Кругляківки, що на заході від Сватового, українські бійці відбили посилену механізовану атаку.
Водночас російські пропагандисти у своїх соцмережах пишуть, що "російські операції ускладнюють погані погодні умови з дощем та туманом" вздовж обох берегів річки Оскіл на Куп'янському напрямку.
Нагадаємо, аналітики ISW підсумували здобутки та програші Росії у 2024 році. За їхніми даними, окупанти завоювали 4168 квадратних кілометрів території, але водночас зазнали катастрофічних втрат — понад 420 тисяч осіб.
Крім того, нещодавно ISW розкрив нову стратегію російського диктатора Володимира Путіна щодо України.
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