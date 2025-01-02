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Росіяни втратили ініціативу на Харківщині — в ISW назвали причину

2 січня 2025 12:21
Карина Приходько - Редактор
Бої в Харківській області — росіяни втратили ініціативу на фронті
Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Російські війська втратили ініціативу на відтинку фронту в Харківській області. Причиною цього стали невдалі атаки та несприятлива погода. 

Про це повідомляють у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

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За даними інституту, на геолокаційних кадрах, опублікованих 30 грудня, Сили оборони зайняли північну частину Тернів, що неподалік Кремінної. Водночас російські військові заявляють про контроль 90% села.  

Однак наступальні дії окупантів на інших напрямках виявилися провальними. Біля Нової Кругляківки, що на заході від Сватового, українські бійці відбили посилену механізовану атаку.

бої у Харківській області
Карта бойових дій. Фото: ISW

Водночас російські пропагандисти у своїх соцмережах пишуть, що "російські операції ускладнюють погані погодні умови з дощем та туманом" вздовж обох берегів річки Оскіл на Куп'янському напрямку. 

Нагадаємо, аналітики ISW підсумували здобутки та програші Росії у 2024 році. За їхніми даними, окупанти завоювали 4168 квадратних кілометрів території, але водночас зазнали катастрофічних втрат — понад 420 тисяч осіб.

Крім того, нещодавно ISW розкрив нову стратегію російського диктатора Володимира Путіна щодо України.

ЗСУ росіяни Харківська область ISW війна в Україні фронт

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