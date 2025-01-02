Бої в Харківській області — росіяни втратили ініціативу на фронті

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російські війська втратили ініціативу на відтинку фронту в Харківській області. Причиною цього стали невдалі атаки та несприятлива погода.

Про це повідомляють у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними інституту, на геолокаційних кадрах, опублікованих 30 грудня, Сили оборони зайняли північну частину Тернів, що неподалік Кремінної. Водночас російські військові заявляють про контроль 90% села.

Однак наступальні дії окупантів на інших напрямках виявилися провальними. Біля Нової Кругляківки, що на заході від Сватового, українські бійці відбили посилену механізовану атаку.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Водночас російські пропагандисти у своїх соцмережах пишуть, що "російські операції ускладнюють погані погодні умови з дощем та туманом" вздовж обох берегів річки Оскіл на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, аналітики ISW підсумували здобутки та програші Росії у 2024 році. За їхніми даними, окупанти завоювали 4168 квадратних кілометрів території, але водночас зазнали катастрофічних втрат — понад 420 тисяч осіб.

Крім того, нещодавно ISW розкрив нову стратегію російського диктатора Володимира Путіна щодо України.