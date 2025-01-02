Бои в Харьковской области — россияне потеряли инициативу на фронте

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские войска потеряли инициативу на отрезке фронта в Харьковской области. Причиной стали неудачные атаки и неблагоприятная погода.

Об этом сообщают в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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По данным института, на геолокационных кадрах, опубликованных 30 декабря, Силы обороны заняли северную часть Тернов, недалеко от Кременной. В то же время, российские военные заявляют о контроле 90% села.

Однако наступательные действия оккупантов по другим направлениям оказались провальными. Возле Новой Кругляковки на западе от Сватового украинские бойцы отбили усиленную механизированную атаку.

Карта боевых действий. Фото: ISW

В то же время российские пропагандисты в своих соцсетях пишут, что "российские операции усложняют плохие погодные условия с дождем и туманом" вдоль обоих берегов реки Оскол на Купянском направлении.

Напомним, аналитики ISW подытожили достижения и проигрыши России в 2024 году. По их данным, оккупанты завоевали 4168 квадратных километров территории, но в то же время понесли катастрофические потери — более 420 тысяч человек.

Кроме того, недавно ISW раскрыл новую стратегию российского диктатора Владимира Путина по отношению к Украине.