Обстріли Харківщини 20 липня — РФ атакувала з авіації

Росіяни з авіації атакували Харківщину — є поранені
Російські окупанти вдень, 20 липня, з авіації вдарили по Харківській області. Внаслідок цього постраждали шестеро осіб.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Обстріли Харківщини 20 липня
Правоохоронці розповіли, що о 10:50 20 липня росіяни завдали авіаудару по Куп'янську. Двоє чоловіків отримали поранення, а у двох жінок діагностували гостру реакцію на стрес. Крім того, в місті пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
Орієнтовно у той же час окупанти здійснили серія авіаатак по Старовірівці Куп'янського району. За попередніми даними, по населеному пункту завдано удару трьома ФАБ-250 з УМПК з літаків тактичної авіації. Там пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. Травми отримав 65-річний чоловік, а 25-річна дівчина перебуває в стані гострого шоку.
В результаті розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.
Нагадаємо, 20 липня Росія вдарила по центру Сум. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, серед яких дитина.
Крім того, цієї ночі ворог дронами атакував Сумську область. Під вогнем опинився житловий будинок, внаслідок цього є загибла.
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