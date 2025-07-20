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Головна Харків Росіяни з авіації атакували Харківщину — є поранені

Росіяни з авіації атакували Харківщину — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 18:15
Обстріли Харківщини 20 липня — РФ атакувала з авіації
Наслідки удару по Купʼянщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти вдень, 20 липня, з авіації вдарили по Харківській області. Внаслідок цього постраждали шестеро осіб.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі

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Обстріли Харківщини 20 липня

Правоохоронці розповіли, що о 10:50 20 липня росіяни завдали авіаудару по Куп'янську. Двоє чоловіків отримали поранення, а у двох жінок діагностували гостру реакцію на стрес. Крім того, в місті пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. 

Обстріл Харківської області 20 липня
Наслідки удару по Купʼянщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Атака на Харківщину 20 липня
Наслідки удару по Купʼянщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Орієнтовно у той же час окупанти здійснили серія авіаатак по Старовірівці Куп'янського району. За попередніми даними, по населеному пункту завдано удару трьома ФАБ-250 з УМПК з літаків тактичної авіації. Там пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. Травми отримав 65-річний чоловік, а 25-річна дівчина перебуває в стані гострого шоку.

В результаті розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. 

Нагадаємо, 20 липня Росія вдарила по центру Сум. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, серед яких дитина.

Крім того, цієї ночі ворог дронами атакував Сумську область. Під вогнем опинився житловий будинок, внаслідок цього є загибла. 

Харківська область обстріли війна в Україні Росія поранення авіація
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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