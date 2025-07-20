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Главная Харьков Россияне с авиации атаковали Харьковскую область — есть раненые

Россияне с авиации атаковали Харьковскую область — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 18:15
Обстрелы Харьковщины 20 июля — РФ атаковала с авиации
Последствия удара по Купянщине. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты днем, 20 июля, из авиации ударили по Харьковской области. В результате этого пострадали шесть человек.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Обстрелы Харьковщины 20 июля

Правоохранители рассказали, что в 10:50 20 июля россияне нанесли авиаудар по Купянску. Двое мужчин получили ранения, а у двух женщин диагностировали острую реакцию на стресс. Кроме того, в городе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Обстріл Харківської області 20 липня
Последствия удара по Купянщине. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Атака на Харківщину 20 липня
Последствия удара по Купянщине. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Ориентировочно в то же время оккупанты совершили серию авиаатак по Староверовке Купянского района. По предварительным данным, по населенному пункту нанесен удар тремя ФАБ-250 с УМПК с самолетов тактической авиации. Там повреждены по меньшей мере 15 домовладений и здание сельского совета. Травмы получил 65-летний мужчина, а 25-летняя девушка находится в состоянии острого шока.

В результате начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, 20 июля Россия ударила по центру Сум. В результате атаки ранения получили два человека, среди которых ребенок.

Кроме того, этой ночью враг дронами атаковал Сумскую область. Под огнем оказался жилой дом, в результате этого есть погибшая.

Харьковская область обстрелы война в Украине Россия ранение авиация
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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