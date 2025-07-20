Обстрелы Харьковщины 20 июля — РФ атаковала с авиации

Последствия удара по Купянщине. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты днем, 20 июля, из авиации ударили по Харьковской области. В результате этого пострадали шесть человек.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы Харьковщины 20 июля

Правоохранители рассказали, что в 10:50 20 июля россияне нанесли авиаудар по Купянску. Двое мужчин получили ранения, а у двух женщин диагностировали острую реакцию на стресс. Кроме того, в городе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Последствия удара по Купянщине. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия удара по Купянщине. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Ориентировочно в то же время оккупанты совершили серию авиаатак по Староверовке Купянского района. По предварительным данным, по населенному пункту нанесен удар тремя ФАБ-250 с УМПК с самолетов тактической авиации. Там повреждены по меньшей мере 15 домовладений и здание сельского совета. Травмы получил 65-летний мужчина, а 25-летняя девушка находится в состоянии острого шока.

В результате начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, 20 июля Россия ударила по центру Сум. В результате атаки ранения получили два человека, среди которых ребенок.

Кроме того, этой ночью враг дронами атаковал Сумскую область. Под огнем оказался жилой дом, в результате этого есть погибшая.