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Росіяни завдали нових ударів по Харківщині — знищені будинки та агропідприємство

2 лютого 2024 11:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни завдали нових ударів по Харківщині — знищені будинки та агропідприємство
Правоохоронець біля пошкодженого будинку. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники в черговий раз завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цього було знищено будівлі, а також агропідприємство.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та ін.", — говориться у повідомленні. 

Крім того, авіаційних ударів окупанти завдали поблизу сіл Колодязне, Синьківки, Піщане. 

Близько 2:30 в Ізюмському районі зафіксоване влучання ворожого БпЛА. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Об 11:00 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, господарчі будівлі, гаражі", — говориться у повідомленні. 

Також о 12:55 внаслідок ударів трьома КАБами у с. Вільхуватка Куп’янського району знищено будівлі та споруди агропідприємства. Було пошкоджено дев`ять приватних домоволодінь, лінії електромереж. Постраждалих немає.

Харківська область
Поліцейський біля пошкодженої будівлі. Фото: Харківська ОВА
харківська область
Понівечені внаслідок обстрілу будівлі. Фото: Харківська ОВА

Воїни ЗСУ відбили ворожі атаки

Окрім того, українські захисники відбили п'ять ворожих атак біля Іванівки. Крім того, енергетики відновили електропостачання для понад 1600 споживачів Богодухівського району, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

Залишається знеструмленими 64 населені пункти — 15600 точок обліку.  

"Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 32,79 га території, знищили 197  вибухонебезпечних предметів", — розповіли в ОВА.

Нагадаємо, що вночі 2 лютого близько 3:00 в Кривому Розі лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих безпілотників. Також в кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.

Також ми повідомляли, що вибухи чули мешканці Кропивницького Кіровоградської області. В місцевій ОВА запевнили, що, попри масову атаку РФ, всі цілі відпрацювала ППО.

війна
Україна
обстріли
Харківська ОДА
Олег Синєгубов

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