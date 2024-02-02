Россияне нанесли новые удары по Харьковщине — уничтожены дома и агропредприятие

Правоохранитель возле поврежденного дома. Фото: Харьковская ОВА

Российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Харьковской области. В результате были уничтожены здания, а также агропредприятие.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Очередные обстрелы Харьковской области

"Артиллерийскиv и минометныv обстрелfv врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности Уды, Волчанск, Малая Волчья, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово и др.", — говорится в сообщении.

Кроме того, авиационные удары оккупанты нанесли вблизи сел Колодязное, Синьковка, Песчаное.

Около 2:30 в Изюмском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"В 11:00 в г. Волчанск в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены по меньшей мере четыре частных дома, хозяйственные здания, гаражи", — говорится в сообщении.

Также в 12:55 в результате ударов тремя КАБами в с. Ольховатка Купянского района уничтожены здания и сооружения агропредприятия. Были повреждены девять частных домовладений, линии электросетей. Пострадавших нет.

Полицейский возле поврежденного здания. Фото: Харьковская ОВА

Пострадавшие в результате обстрела здания. Фото: Харьковская ОВА

Воины ВСУ отразили вражеские атаки

Кроме того, украинские защитники отразили пять вражеских атак возле Ивановки. Кроме того, энергетики возобновили электроснабжение более 1600 потребителей Богодуховского района, которые были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Остается обесточенными 64 населенных пункта — 15600 точек учета.

"В течение суток на территории Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 32,79 га территории, уничтожили 197 взрывоопасных предметов", — рассказали в ОВА.

Напомним, что ночью 2 февраля около 3:00 в Кривом Роге раздавались взрывы. Город находился под атакой вражеских беспилотников. Также в нескольких районах обнаружили проблемы с электроснабжением.

Также мы сообщали, что взрывы слышали жители Кропивницкого Кировоградской области. В местной ОВА заверили, что, несмотря на массовую атаку РФ, все цели отработало ПВО.