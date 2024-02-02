Россияне нанесли новые удары по Харьковщине — уничтожены дома и агропредприятие
Российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Харьковской области. В результате были уничтожены здания, а также агропредприятие.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Очередные обстрелы Харьковской области
"Артиллерийскиv и минометныv обстрелfv врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности Уды, Волчанск, Малая Волчья, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово и др.", — говорится в сообщении.
Кроме того, авиационные удары оккупанты нанесли вблизи сел Колодязное, Синьковка, Песчаное.
Около 2:30 в Изюмском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
"В 11:00 в г. Волчанск в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены по меньшей мере четыре частных дома, хозяйственные здания, гаражи", — говорится в сообщении.
Также в 12:55 в результате ударов тремя КАБами в с. Ольховатка Купянского района уничтожены здания и сооружения агропредприятия. Были повреждены девять частных домовладений, линии электросетей. Пострадавших нет.
Воины ВСУ отразили вражеские атаки
Кроме того, украинские защитники отразили пять вражеских атак возле Ивановки. Кроме того, энергетики возобновили электроснабжение более 1600 потребителей Богодуховского района, которые были обесточены в результате вражеских обстрелов.
Остается обесточенными 64 населенных пункта — 15600 точек учета.
"В течение суток на территории Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 32,79 га территории, уничтожили 197 взрывоопасных предметов", — рассказали в ОВА.
Напомним, что ночью 2 февраля около 3:00 в Кривом Роге раздавались взрывы. Город находился под атакой вражеских беспилотников. Также в нескольких районах обнаружили проблемы с электроснабжением.
Также мы сообщали, что взрывы слышали жители Кропивницкого Кировоградской области. В местной ОВА заверили, что, несмотря на массовую атаку РФ, все цели отработало ПВО.
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