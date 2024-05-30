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Росіяни завдали ракетного удару по фермі в Харківській області — подробиці обстрілу

30 травня 2024 03:50
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Росіяни завдали ракетного удару по фермі в Харківській області — подробиці обстрілу
Обстріл Харківської області
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уночі в четвер, 30 травня, росіяни завдали удару по селищу Мала Данилівка Харківської області. Є влучення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Ворожа ціль влучила в будівлю ферми. Виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Загалом по Харкову та Харківській області окупанти цієї ночі випустили вісім ракет із території Бєлгорода.

За попередньою інформацією очільника Малоданилівської громади Харківської області Олександра Гололобова, загиблих і постраждалих немає.

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