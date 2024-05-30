Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россияне нанесли ракетный удар по ферме в Харьковской области — подробности обстрела arrow

Россияне нанесли ракетный удар по ферме в Харьковской области — подробности обстрела

30 мая 2024 03:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Россияне нанесли ракетный удар по ферме в Харьковской области — подробности обстрела
Обстрел Харьковской области
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Ночью в четверг, 30 мая, россияне нанесли удар по поселку Малая Даниловка Харьковской области. Есть попадание.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Что известно об обстреле Харьковской области ночью 30 мая

Вражеская цель попала в здание фермы. Возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Всего по Харькову и Харьковской области оккупанты этой ночью выпустили восемь ракет с территории Белгорода.

По предварительной информации главы Малоданиловской общины Харьковской области Александра Гололобова, погибших и пострадавших нет.

Новость дополняется

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном