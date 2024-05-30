Россияне нанесли ракетный удар по ферме в Харьковской области — подробности обстрела
30 мая 2024 03:50
Обстрел Харьковской области
Ночью в четверг, 30 мая, россияне нанесли удар по поселку Малая Даниловка Харьковской области. Есть попадание.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Читайте также:
Что известно об обстреле Харьковской области ночью 30 мая
Вражеская цель попала в здание фермы. Возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.
Всего по Харькову и Харьковской области оккупанты этой ночью выпустили восемь ракет с территории Белгорода.
По предварительной информации главы Малоданиловской общины Харьковской области Александра Гололобова, погибших и пострадавших нет.
Новость дополняется
Читайте Новини.LIVE!