Россияне нанесли ракетный удар по ферме в Харьковской области — подробности обстрела

Обстрел Харьковской области

Ночью в четверг, 30 мая, россияне нанесли удар по поселку Малая Даниловка Харьковской области. Есть попадание.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Вражеская цель попала в здание фермы. Возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Всего по Харькову и Харьковской области оккупанты этой ночью выпустили восемь ракет с территории Белгорода.

По предварительной информации главы Малоданиловской общины Харьковской области Александра Гололобова, погибших и пострадавших нет.

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