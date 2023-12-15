Росіяни знищили дім — як живе 84-річна бабуся з Харківщини, яка покинула рідне село

Поліна Павліна авакуювалася з рідного села. Фото: скриншот

Українці продовжують евакуйовуватися з прифронтових територій через наслідки російської агресії. Така доля спіткала і 84-річну Поліну Павліну із Купʼянського району. Її будинок, в якому вона жила ціле життя, розбили окупанти.

Деталі евакуації бабусі дізналися Новини.LIVE.

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Жінка до повномасштабного вторгнення РФ жила і тримала господарство у рідному селі. Згодом їй, як і іншим мешканцям, довелося жити під обстрілами.

"І курей тримала, і свиней... немає хати...я не знаю, як опинилася в підвалі, згодом мене знайшли", — пригадує вона.

Поліна Павліна розповідає, що втратила батька ще під час Другої світової, а ця війна забрала у неї дім.

Жінка розповіла про життя під обстрілами. Фото: скриншот

"Сусіди виїхали, хтось поїхав до родичів, хтось до знайомих. А мені нікуди було їхати. Донька та син померли ще років 20 тому", — каже вона.

Де зараз перебуває 84-річна жінка

Сьогодні бабуся перебуває в штабі центру надання допомоги. Там її забезпечили усім необхідним.

Утім, волонтери обіцяють, незабаром знайти їй нове житло.

Нагадаємо, українська розвідка разом з Міністерством закордонних справ завершили операцію з порятунку українців із сектора Гази. Під час неї вдалося евакуювати 315 людей.