Росіяни знищили дім — як живе 84-річна бабуся з Харківщини, яка покинула рідне село
Українці продовжують евакуйовуватися з прифронтових територій через наслідки російської агресії. Така доля спіткала і 84-річну Поліну Павліну із Купʼянського району. Її будинок, в якому вона жила ціле життя, розбили окупанти.
Деталі евакуації бабусі дізналися Новини.LIVE.
Росіяни знищили ціле село
Жінка до повномасштабного вторгнення РФ жила і тримала господарство у рідному селі. Згодом їй, як і іншим мешканцям, довелося жити під обстрілами.
"І курей тримала, і свиней... немає хати...я не знаю, як опинилася в підвалі, згодом мене знайшли", — пригадує вона.
Поліна Павліна розповідає, що втратила батька ще під час Другої світової, а ця війна забрала у неї дім.
"Сусіди виїхали, хтось поїхав до родичів, хтось до знайомих. А мені нікуди було їхати. Донька та син померли ще років 20 тому", — каже вона.
Де зараз перебуває 84-річна жінка
Сьогодні бабуся перебуває в штабі центру надання допомоги. Там її забезпечили усім необхідним.
Утім, волонтери обіцяють, незабаром знайти їй нове житло.
Нагадаємо, українська розвідка разом з Міністерством закордонних справ завершили операцію з порятунку українців із сектора Гази. Під час неї вдалося евакуювати 315 людей.
Читайте Новини.LIVE!