Россияне уничтожили дом — как живет 84-летняя бабушка из Харьковщины, покинувшая родную деревню

Полина Павлина авакуировалась из родного села. Фото: скриншот

Украинцы продолжают эвакуироваться с прифронтовых территорий из-за последствий российской агрессии. Такая участь постигла и 84-летнюю Полину Павлину из Купянского района. Ее дом, в котором она жила всю жизнь, разбили оккупанты.

Детали эвакуации бабушки узнали Новини.LIVE.

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Женщина до полномасштабного вторжения в РФ жила и держала хозяйство в родном селе. Впоследствии ей, как и другим жителям, пришлось жить под обстрелами.

"И кур держала, и свиней... нет дома...я не знаю, как очутилась в подвале, впоследствии меня нашли ", — вспоминает она.

Полина Павлина рассказывает, что потеряла отца еще во время Второй мировой, а эта война унесла у нее дом.

"Соседи уехали, кто-то уехал к родственникам, кто-то к знакомым. А мне некуда было ехать. Дочь и сын умерли еще лет 20 назад", — говорит она.

Где сейчас находится 84-летняя женщина

Сегодня бабушка находится в штабе центра оказания помощи. Там ее снабдили всем необходимым.

Впрочем, волонтеры обещают, вскоре найти ей новое жилье.

Напомним, украинская разведка вместе с Министерством иностранных дел завершили операцию по спасению украинцев из сектора Газа. Во время нее удалось эвакуировать 315 человек.