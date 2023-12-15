Россияне уничтожили дом — как живет 84-летняя бабушка из Харьковщины, покинувшая родную деревню
Украинцы продолжают эвакуироваться с прифронтовых территорий из-за последствий российской агрессии. Такая участь постигла и 84-летнюю Полину Павлину из Купянского района. Ее дом, в котором она жила всю жизнь, разбили оккупанты.
Детали эвакуации бабушки узнали Новини.LIVE.
Россияне уничтожили целую деревню
Женщина до полномасштабного вторжения в РФ жила и держала хозяйство в родном селе. Впоследствии ей, как и другим жителям, пришлось жить под обстрелами.
"И кур держала, и свиней... нет дома...я не знаю, как очутилась в подвале, впоследствии меня нашли ", — вспоминает она.
Полина Павлина рассказывает, что потеряла отца еще во время Второй мировой, а эта война унесла у нее дом.
"Соседи уехали, кто-то уехал к родственникам, кто-то к знакомым. А мне некуда было ехать. Дочь и сын умерли еще лет 20 назад", — говорит она.
Где сейчас находится 84-летняя женщина
Сегодня бабушка находится в штабе центра оказания помощи. Там ее снабдили всем необходимым.
Впрочем, волонтеры обещают, вскоре найти ей новое жилье.
Напомним, украинская разведка вместе с Министерством иностранных дел завершили операцию по спасению украинцев из сектора Газа. Во время нее удалось эвакуировать 315 человек.
Читайте Новини.LIVE!