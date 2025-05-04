Обстріл Ізюма 4 травня — РФ знищила відділення і депо Нової пошти

Наслідки атаки на відділення Нової пошти в Ізюмі. Фото: t.me/novapostcorp

Російські війська 4 травня атакували Ізюм у Харківській області дронами. Внаслідок цього в місті знищені відділення та депо Нової пошти.

Про це повідомили пресслужба Нової пошти.

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У компанії розповіли, що цієї ночі російські окупанти поцілили БпЛА у відділення і депо Нової пошти в Ізюмі. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа.

Наслідки атаки на відділення Нової пошти в Ізюмі. Фото: t.me/novapostcorp

Наслідки обстрілу Нової пошти. Фото: t.me/novapostcorp

Рятувальники на місті обстрілу. Фото: ДСНС

Зазначається, що в момент удару депо та відділення не працювали. Сума збитків встановлюється.

"Протягом неділі можливі затримки доставки по Ізюму і найближчим населеним пунктам. Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсуємо їхню вартість", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Нової пошти

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 165 БпЛА. Вибухи лунали у кількох областях.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Україні. Він заявив, що Росія демонструє цинізм найвищого рівня.