Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни знищили відділення й депо Нової пошти в Ізюмі — фото arrow

Росіяни знищили відділення й депо Нової пошти в Ізюмі — фото

4 травня 2025 14:16
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Ізюма 4 травня — РФ знищила відділення і депо Нової пошти
Наслідки атаки на відділення Нової пошти в Ізюмі. Фото: t.me/novapostcorp
Карина Приходько - Редактор

Російські війська 4 травня атакували Ізюм у Харківській області дронами. Внаслідок цього в місті знищені відділення та депо Нової пошти. 

Про це повідомили пресслужба Нової пошти

Реклама
Читайте також:

Обстріли Нової пошти в Ізюмі 4 травня

У компанії розповіли, що цієї ночі російські окупанти поцілили БпЛА у відділення і депо Нової пошти в Ізюмі. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа.

Обстріли Нової пошти в Ізюмі 4 травня
Наслідки атаки на відділення Нової пошти в Ізюмі. Фото: t.me/novapostcorp
Окупанти вдарили по Новій пошті в Ізюмі
Наслідки обстрілу Нової пошти. Фото: t.me/novapostcorp
РФ знищила відділення Нової пошти в Ізюмі
Рятувальники на місті обстрілу. Фото: ДСНС

Зазначається, що в момент удару депо та відділення не працювали. Сума збитків встановлюється.

"Протягом неділі можливі затримки доставки по Ізюму і найближчим населеним пунктам. Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсуємо їхню вартість", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Нової пошти в Ізюмі
Скриншот допису Нової пошти

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 165 БпЛА. Вибухи лунали у кількох областях. 

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Україні. Він заявив, що Росія демонструє цинізм найвищого рівня. 

Нова пошта Харківська область обстріли Ізюм війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама