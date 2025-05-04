Обстріл Ізюма 4 травня — РФ знищила відділення і депо Нової пошти

Росіяни знищили відділення й депо Нової пошти в Ізюмі — фото
Російські війська 4 травня атакували Ізюм у Харківській області дронами. Внаслідок цього в місті знищені відділення та депо Нової пошти.
Про це повідомили пресслужба Нової пошти.
Обстріли Нової пошти в Ізюмі 4 травня
У компанії розповіли, що цієї ночі російські окупанти поцілили БпЛА у відділення і депо Нової пошти в Ізюмі. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа.
Зазначається, що в момент удару депо та відділення не працювали. Сума збитків встановлюється.
"Протягом неділі можливі затримки доставки по Ізюму і найближчим населеним пунктам. Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсуємо їхню вартість", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 165 БпЛА. Вибухи лунали у кількох областях.
Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Україні. Він заявив, що Росія демонструє цинізм найвищого рівня.
Читайте Новини.LIVE!