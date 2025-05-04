Обстрел Изюма 4 мая — РФ уничтожила отделение и депо Новой почты

Последствия атаки на отделение Новой почты в Изюме. Фото: t.me/novapostcorp

Российские войска 4 мая атаковали Изюм в Харьковской области дронами. Вследствие этого в городе уничтожены отделения и депо Новой почты.

Об этом сообщили пресс-служба Новой почты.

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В компании рассказали, что этой ночью российские оккупанты попали БпЛА в отделение и депо Новой почты в Изюме. В результате попадания возник масштабный пожар.

Последствия атаки на отделение Новой почты в Изюме. Фото: t.me/novapostcorp

Последствия обстрела Новой почты. Фото: t.me/novapostcorp

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Отмечается, что в момент удара депо и отделения не работали. Сумма ущерба устанавливается.

"В течение воскресенья возможны задержки доставки по Изюму и ближайшим населенным пунктам. Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсируем их стоимость", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Новой почты

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине 165 БпЛА. Взрывы раздавались в нескольких областях.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Украине. Он заявил, что Россия демонстрирует цинизм высочайшего уровня.