Обстрел Изюма 4 мая — РФ уничтожила отделение и депо Новой почты

Россияне уничтожили отделение и депо Новой почты в Изюме — фото
Российские войска 4 мая атаковали Изюм в Харьковской области дронами. Вследствие этого в городе уничтожены отделения и депо Новой почты.
Об этом сообщили пресс-служба Новой почты.
Обстрелы Новой почты в Изюме 4 мая
В компании рассказали, что этой ночью российские оккупанты попали БпЛА в отделение и депо Новой почты в Изюме. В результате попадания возник масштабный пожар.
Отмечается, что в момент удара депо и отделения не работали. Сумма ущерба устанавливается.
"В течение воскресенья возможны задержки доставки по Изюму и ближайшим населенным пунктам. Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсируем их стоимость", — говорится в сообщении.
Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине 165 БпЛА. Взрывы раздавались в нескольких областях.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Украине. Он заявил, что Россия демонстрирует цинизм высочайшего уровня.
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