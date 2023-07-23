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Росіяни знову обстріляли Харківщину, є загиблі

23 липня 2023 09:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни знову обстріляли Харківщину, є загиблі
Наслідки обстрілу Харкова. Ілюстративне фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Протягом минулої доби, 22 липня, ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківської області. Внаслідок атаки є двоє загиблих та постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Як відомо, 22 липня, окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

"Внаслідок кількох обстрілів Куп'янська з РСЗВ "Смерч", ствольної артилерії та мінометів пошкоджено будівлі підприємств цивільної промисловості, щонайменше три приватні житлові будинки та господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка", — йдеться у повідомленні.

У смт Дворічна Куп'янського району також не обійшлось без жертв. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 45-річний цивільний чоловік, а чоловік 60 років зазнав поранення та був госпіталізований.

У Кучерівці Куп'янського району пошкоджено будівлі свинокомплексу, там сталася пожежа. У селах Новоосинове та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

А в Богуславці та Чернещині пошкоджено приватні будинки, автомобіль та будівля клубу. 

Нагадаємо, ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійна установа.

Російські терористи атакували місто п'ятьма видами ракет усіх видів базування.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси.

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