Росіяни знову обстріляли Харківщину, є загиблі

Наслідки обстрілу Харкова. Ілюстративне фото: google

Протягом минулої доби, 22 липня, ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківської області. Внаслідок атаки є двоє загиблих та постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківської області 22 липня

Як відомо, 22 липня, окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

"Внаслідок кількох обстрілів Куп'янська з РСЗВ "Смерч", ствольної артилерії та мінометів пошкоджено будівлі підприємств цивільної промисловості, щонайменше три приватні житлові будинки та господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка", — йдеться у повідомленні.

У смт Дворічна Куп'янського району також не обійшлось без жертв. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 45-річний цивільний чоловік, а чоловік 60 років зазнав поранення та був госпіталізований.

У Кучерівці Куп'янського району пошкоджено будівлі свинокомплексу, там сталася пожежа. У селах Новоосинове та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

А в Богуславці та Чернещині пошкоджено приватні будинки, автомобіль та будівля клубу.

Нагадаємо, ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійна установа.

Російські терористи атакували місто п'ятьма видами ракет усіх видів базування.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси.