Россияне снова обстреляли Харьковскую область, есть погибшие

Последствия обстрелов Харькова. Иллюстративное фото: google

За прошедшие сутки, 22 июля, враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливал населенные пункты Харьковской области. В результате атаки двое погибших и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковской области 22 июля

Как известно, 22 июля, оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

"В результате нескольких обстрелов Купянска из РСЗО "Смерч", ствольной артиллерии и минометов повреждены здания предприятий гражданской промышленности, по меньшей мере три частных жилых дома и хозяйственные постройки. Погибла 57-летняя женщина", — говорится в сообщении.

В пгт Двухлетняя Купянского района также не обошлось без жертв. В результате вражеских обстрелов погиб 45-летний гражданский мужчина, а мужчина 60 лет получил ранение и был госпитализирован.

В Кучеровке Купянского района повреждены здания свинокомплекса, там произошел пожар. В селах Новоосиново и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

А в Богуславке и Чернещине повреждены частные дома, автомобиль и здание клуба.

Напомним, враг не покидает Одессу и практически каждую ночь обильно атакует город ракетами. Эта ночь — не исключение. В результате вражеской атаки на Одессу в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, религиозное учреждение.

Российские террористы атаковали город пятью видами ракет всех видов базирования.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Одессы.