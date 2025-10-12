У Чугуєві поранено п’ятьох людей через удар дронами РФ

Російська атака на Чугуїв — постраждала дитина
В ніч проти 12 жовтня російські війська атакували Чугуїв чотирма ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2". Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед яких 12-річна дівчинка, пошкоджено школу, автомобілі та житлові будинки.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у неділю, 12 жовтня.
У Чугуєві задокументували черговий воєнний злочин РФ
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, російські війська атакували місто близько першої ночі, випустивши чотири ударні дрони. Унаслідок вибухів пошкоджено навчальний заклад, автомобілі та вікна у житлових будинках.
"П’ятеро людей — двоє жінок, двоє чоловіків і 12-річна дівчинка — зазнали гострої стресової реакції", — повідомили у прокуратурі.
На місці працюють правоохоронці, рятувальники та комунальні служби. Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки атаки та збирають докази воєнного злочину. Усі матеріали передадуть для міжнародного розслідування злочинів РФ проти мирного населення.
