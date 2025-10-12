Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Російська атака на Чугуїв — постраждала дитина

Російська атака на Чугуїв — постраждала дитина

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 13:35
У Чугуєві поранено п’ятьох людей через удар дронами РФ
Наслідки атаки на Чугуїв. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

В ніч проти 12 жовтня російські війська атакували Чугуїв чотирма ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2". Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед яких 12-річна дівчинка, пошкоджено школу, автомобілі та житлові будинки.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у неділю, 12 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Російська атака на Чугуїв — постраждала дитина - фото 1
Пошкоджене авто. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Чугуєві задокументували черговий воєнний злочин РФ

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, російські війська атакували місто близько першої ночі, випустивши чотири ударні дрони. Унаслідок вибухів пошкоджено навчальний заклад, автомобілі та вікна у житлових будинках.

Російська атака на Чугуїв — постраждала дитина - фото 1
Допис Харківської обласної прокуратури України у Telegram. Фото: скриншот

"П’ятеро людей — двоє жінок, двоє чоловіків і 12-річна дівчинка — зазнали гострої стресової реакції", — повідомили у прокуратурі.

Російська атака на Чугуїв — постраждала дитина - фото 3
Поліція на місці удару РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

На місці працюють правоохоронці, рятувальники та комунальні служби. Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки атаки та збирають докази воєнного злочину. Усі матеріали передадуть для міжнародного розслідування злочинів РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, що в ніч проти 12 жовтня російські війська завдали ударів по кількох районах Дніпропетровської області, використовуючи важку артилерію та безпілотники.

Раніше ми також інформували, що 11 жовтня у Львівській області помер житель села Лапаївка Віталій Константинов, який отримав тяжкі поранення під час російської атаки в ніч проти 5 жовтня.

безпілотники Харківська область Харків Росія атака
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації