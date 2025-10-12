У Чугуєві поранено п’ятьох людей через удар дронами РФ

Наслідки атаки на Чугуїв. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

В ніч проти 12 жовтня російські війська атакували Чугуїв чотирма ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2". Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед яких 12-річна дівчинка, пошкоджено школу, автомобілі та житлові будинки.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у неділю, 12 жовтня.

Пошкоджене авто. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Чугуєві задокументували черговий воєнний злочин РФ

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, російські війська атакували місто близько першої ночі, випустивши чотири ударні дрони. Унаслідок вибухів пошкоджено навчальний заклад, автомобілі та вікна у житлових будинках.

Допис Харківської обласної прокуратури України у Telegram. Фото: скриншот

"П’ятеро людей — двоє жінок, двоє чоловіків і 12-річна дівчинка — зазнали гострої стресової реакції", — повідомили у прокуратурі.

Поліція на місці удару РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

На місці працюють правоохоронці, рятувальники та комунальні служби. Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки атаки та збирають докази воєнного злочину. Усі матеріали передадуть для міжнародного розслідування злочинів РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, що в ніч проти 12 жовтня російські війська завдали ударів по кількох районах Дніпропетровської області, використовуючи важку артилерію та безпілотники.

Раніше ми також інформували, що 11 жовтня у Львівській області помер житель села Лапаївка Віталій Константинов, який отримав тяжкі поранення під час російської атаки в ніч проти 5 жовтня.