Дата публикации 12 октября 2025 13:35
В Чугуеве ранены пять человек из-за удара дронами РФ
Последствия атаки на Чугуев. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

В ночь на 12 октября российские войска атаковали Чугуев четырьмя ударными беспилотниками, предварительно типа "Герань-2". В результате атаки пострадали пять человек, среди которых 12-летняя девочка, повреждены школа, автомобили и жилые дома.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в воскресенье, 12 октября.

Російська атака на Чугуїв — постраждала дитина - фото 1
Поврежденное авто. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Чугуеве задокументировали очередное военное преступление РФ

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. По предварительным данным, российские войска атаковали город около часа ночи, выпустив четыре ударных дрона. В результате взрывов повреждены учебное заведение, автомобили и окна в жилых домах.

Російська атака на Чугуїв — постраждала дитина - фото 1
Сообщение Харьковской областной прокуратуры Украины в Telegram. Фото: скриншот

"Пять человек — две женщины, двое мужчин и 12-летняя девочка — получили острую стрессовую реакцию", — сообщили в прокуратуре.

Російська атака на Чугуїв — постраждала дитина - фото 3
Полиция на месте удара РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

На месте работают правоохранители, спасатели и коммунальные службы. Прокуроры совместно со следователями полиции документируют последствия атаки и собирают доказательства военного преступления. Все материалы передадут для международного расследования преступлений РФ против мирного населения.

Напомним, что в ночь на 12 октября российские войска нанесли удары по нескольким районам Днепропетровской области, используя тяжелую артиллерию и беспилотники.

Ранее мы также информировали, что 11 октября во Львовской области умер житель села Лапаевка Виталий Константинов, который получил тяжелые ранения во время российской атаки в ночь на 5 октября.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
