Україна
Російські дрони били по Харківщині — є загибла

Російські дрони били по Харківщині — є загибла

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 11:18
У Комісаровому FPV влучив у будинок — загинула жінка
Автівка після атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області правоохоронці розслідують кілька епізодів атак російських безпілотників, які сталися 17-18 лютого в різних громадах регіону. В одному з випадків загинула цивільна жінка, ще зафіксували руйнування житла та знищення автівок.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані від Харківської обласної прокуратури.

Читайте також:

Правоохоронці зафіксували наслідки атак РФ по Харківщині

Один із ударів стався вночі 18 лютого в Солоницівській територіальній громаді. Безпілотник, попередньо типу "Герань-3", влучив по житловій забудові, через що в будинках пошкодилося скління. Про постраждалих у цьому епізоді не повідомляється.

За день до того, 17 лютого, фіксували щонайменше два напрямки атак FPV-дронами. Близько 15:00 такий дрон влучив у приватний житловий будинок у селі Комісарове Куп'янського району. Унаслідок удару загинула 66-річна жінка.

Того ж дня під атакою опинилося й село Лютівка Богодухівського району. Спершу близько 13:30 прямим влучанням було знищено автомобіль сільськогосподарського підприємства. Після цього, орієнтовно о 15:30, повторний удар призвів до руйнування приватного будинку та знищення легкового автомобіля.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що за процесуального керівництва Дергачівської, Куп'янської та Богодухівської окружних прокуратур області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ст. 438 КК України.

Нагадаємо, в прокуратурі повідомили про наслідки російських ударів по Сумщині. 

Також в Дніпропетровській ОВА розповіли про російські атаки по регіону з дронів та РСЗВ.

Відомо, що в Запорізькій області під обстрілами за добу опинилося 40 населених пунктів.

Анастасія Постоєнко
Автор:
Анастасія Постоєнко
