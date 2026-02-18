У Комісаровому FPV влучив у будинок — загинула жінка

Російські дрони били по Харківщині — є загибла
У Харківській області правоохоронці розслідують кілька епізодів атак російських безпілотників, які сталися 17-18 лютого в різних громадах регіону. В одному з випадків загинула цивільна жінка, ще зафіксували руйнування житла та знищення автівок.
Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані від Харківської обласної прокуратури.
Правоохоронці зафіксували наслідки атак РФ по Харківщині
Один із ударів стався вночі 18 лютого в Солоницівській територіальній громаді. Безпілотник, попередньо типу "Герань-3", влучив по житловій забудові, через що в будинках пошкодилося скління. Про постраждалих у цьому епізоді не повідомляється.
За день до того, 17 лютого, фіксували щонайменше два напрямки атак FPV-дронами. Близько 15:00 такий дрон влучив у приватний житловий будинок у селі Комісарове Куп'янського району. Унаслідок удару загинула 66-річна жінка.
Того ж дня під атакою опинилося й село Лютівка Богодухівського району. Спершу близько 13:30 прямим влучанням було знищено автомобіль сільськогосподарського підприємства. Після цього, орієнтовно о 15:30, повторний удар призвів до руйнування приватного будинку та знищення легкового автомобіля.
У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що за процесуального керівництва Дергачівської, Куп'янської та Богодухівської окружних прокуратур області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ст. 438 КК України.
