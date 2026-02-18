В Комиссарово FPV попал в дом — погибла женщина

Автомобиль после атаки после атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области расследуют сразу несколько эпизодов ударов российских беспилотников, которые произошли 17-18 февраля. По информации следствия, атаки затронули населенные пункты в Купянском и Богодуховском районах, а также Солоницовскую территориальную общину. В одном из случаев погибла гражданская женщина, в других зафиксировали разрушение жилья и потери транспорта.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные от Харьковской областной прокуратуры.

Реклама

Читайте также:

Правоохранители зафиксировали последствия атак РФ по Харьковской области

Самый трагический эпизод произошел 17 февраля около 15:00 в селе Комиссарово Купянского района. Там вражеский FPV-дрон попал в частный жилой дом. В результате удара погибла 66-летняя женщина.

В тот же день под атаками FPV-дронов оказалось и село Лютовка Богодуховского района. Сначала, примерно в 13:30, прямой удар уничтожил автомобиль, принадлежавший сельскохозяйственному предприятию. Позже, уже в 15:30, во время повторной атаки разрушениям подверглись частный дом и легковой автомобиль — они были уничтожены.

Отдельно правоохранители описали события ночи на 18 февраля. По данным следствия, беспилотник, предварительно типа "Герань-3", атаковал Солоницовскую территориальную общину. Из-за атаки в домах было повреждено остекление. О раненых в этом случае не сообщалось.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что под процессуальным руководством Дергачевской, Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области уже начаты досудебные расследования. События квалифицируются как военные преступления по ст. 438 УК Украины.

Напомним, что ранее стало известно о последствиях российских ударов по Сумщине.

Также в Днепропетровской ОГА назвали последствия российских обстрелов по региону и какое оружие применялось.

Известно, что в Запорожской области под обстрелами за сутки оказалось 40 населенных пунктов.