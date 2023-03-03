​​​​​​​Російського льотчика, який бомбардував телевежу в Харкові, засудили до 12 років тюрми

6 березня російський окупант скинув на Харків у районі телевежі вісім авіабомб

Суд ухвалив рішення у справі російського військовослужбовця, який у березні минулого року бомбардував телевежу у Харкові. Окупанти проведе за ґратами 12 років.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Бомбардування харківської телевежі

6 березня 2022 року заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу зс рф на бойовому літаку здійснив бомбардування Харкова.

Його метою було знищення радіотелевізійної вежі в українському місті.

Для виконання свого злочинного завдання загарбник скинув на Харків вісім авіабомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.

Затримання і суд

Літак росіянина збили відразу після бомбардування. Сам окупант вижив, його було затримано.

Український суд визнав російського льотчика винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Йому було призначене покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Сумській області до 10 років позбавлення волі засуджено російського військовослужбовця. Окупант погрожував зброєю та відбирав цінні речі у мирних українців.

Фото з відкритих джерел