​​ Российского летчика, бомбившего телебашню в Харькове, приговорили к 12 годам тюрьмы

6 марта российский оккупант сбросил на Харьков в районе телебашни восемь авиабомб

Суд принял решение по делу российского военнослужащего, который в марте прошлого года бомбил телебашню в Харькове. Оккупант проведет за решеткой 12 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Бомбардировка харьковской телебашни

6 марта 2022 года заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа вс рф на боевом самолете осуществил бомбардировку Харькова.

Его целью было уничтожение радиотелевизионной башни в городе.

Для выполнения своей преступной задачи захватчик сбросил на Харьков восемь авиабомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

Задержание и суд

Самолет россиянина сбили сразу после бомбежки. Сам оккупант выжил, он был задержан.

Украинский суд признал российского летчика виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Сумской области к 10 годам лишения свободы приговорен российский военнослужащий. Оккупант угрожал оружием и отбирал ценные вещи у мирных украинцев.

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