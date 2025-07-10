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Головна Харків Розігріє до +37°, але є нюанс — погода в Харкові завтра

Розігріє до +37°, але є нюанс — погода в Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 14:23
Прогноз погоди на 11 липня у Харкові — якою буде погода завтра
Сильний вітер і гроза. Ілюстративне фото: facebook/RivneODA

Погода у Харкові та Харківській області у п'ятницю, 11 липня, буде аномально спекотною. Попри це вночі очікується справжній буревій та сильні грози.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології

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Погода у Харкові 11 липня

Синоптики розповіли, що 11 липня у Харкові та області вночі та вдень очікується дощ, який переросте у грозу, а вдень у град та шквалами з поривами 15-20 м/с. Вдень вітер дещо вщухне і буде змінних напрямків 3-8 м/с.

Водночас температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +20...+25 °C, а вдень підніметься до +32...+37 °C.  У Харкові вночі прогнозується +22...+24 °C, вдень +34...+36 °C.

Погода у Харкові 11 липня
Скриншот допису гідрометеорологічного центру

Нагадаємо, 10 липня у Львові та околицях затопило дороги. На місці працюють відповідні служби, а водіям радять зважати на ускладнення погодних умов. 

Крім того, затоплення фіксують і в Луцьку. Там негода паралізувала проспект Відродження, де зупинились трамваї та інший транспорт. 

Харків прогноз погоди погода в Україні вітер аномальна спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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