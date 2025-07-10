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Главная Харьков Разогреет до +37°, но есть нюанс — погода в Харькове завтра

Разогреет до +37°, но есть нюанс — погода в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 14:23
Прогноз погоды на 11 июля в Харькове — какой будет погода завтра
Сильный ветер и гроза. Иллюстративное фото: facebook/RivneODA

Погода в Харькове и Харьковской области в пятницу, 11 июля, будет аномально жаркой. Несмотря на это ночью ожидается настоящий ураган и сильные грозы.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 11 июля

Синоптики рассказали, что 11 июля в Харькове и области ночью и днем ожидается дождь, который перерастет в грозу, а днем в град и шквалы с порывами 15-20 м/с. Днем ветер несколько утихнет и будет переменных направлений 3-8 м/с.

В то же время температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +20...+25 °C, а днем поднимется до +32...+37 °C. В Харькове ночью прогнозируется +22...+24 °C, днем +34...+36 °C.

Погода у Харкові 11 липня
Скриншот сообщения гидрометеорологического центра

Напомним, 10 июля во Львове и окрестностях затопило дороги. На месте работают соответствующие службы, а водителям советуют учитывать осложнения погодных условий.

Кроме того, затопление фиксируют и в Луцке. Там непогода парализовала проспект Возрождения, где остановились трамваи и другой транспорт.

Харьков прогноз погоды погода в Украине ветер аномальная жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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