Прогноз погоди на 9 липня для Харкова та області від Укргідрометцентру

Люди освіжуються в спеку під розпилювачем води. Фото: УНІАН

У вівторок, 9 липня, на Харківщині збережеться спекотна й суха погода. Очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Прогноз погоди в Харківській області 9 липня

У Харківській області протягом доби температура повітря коливатиметься від +18...+23 °C вночі до +32...+37 °C вдень. Вітер віятиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Карта температур по Харківській області 9 липня. Фото: скриншот

Погода в Харкові 9 липня

У самому Харкові в середу, 9 липня, буде також сонячна спекотна погода без опадів. Нічна температура становитиме близько +21...+23 °C, а денна підніметья до спекотних позначок +34...+36 °C.

Температурна карта України 9 липня. Фото: Метеопост

Вітер буде також південно-східного напрямку, 7–12 м/с.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду по Україні на цей тиждень з 7 по 14 липня. В деяких регіонах будуть як сильні буревії зі зливами та грозами, так і спекотні температурні показники.

Тим часом в Укрзалізниці попередили про затримку кількох міжнародних поїздів через буревій в Словаччині та Угорщині.