Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Розпече повітря до +37°C — прогноз погоди в Харкові на завтра

Розпече повітря до +37°C — прогноз погоди в Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 14:17
Прогноз погоди на 9 липня для Харкова та області від Укргідрометцентру
Люди освіжуються в спеку під розпилювачем води. Фото: УНІАН

У вівторок, 9 липня, на Харківщині збережеться спекотна й суха погода. Очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Харківській області 9 липня

У Харківській області протягом доби температура повітря коливатиметься від +18...+23 °C вночі до +32...+37 °C вдень. Вітер віятиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

null
Карта температур по Харківській області 9 липня. Фото: скриншот

Погода в Харкові 9 липня

У самому Харкові в середу, 9 липня, буде також сонячна спекотна погода без опадів. Нічна температура становитиме близько +21...+23 °C, а денна підніметья до спекотних позначок +34...+36 °C.

null
Температурна карта України 9 липня. Фото: Метеопост

Вітер буде також південно-східного напрямку, 7–12 м/с.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду по Україні на цей тиждень з 7 по 14 липня. В деяких регіонах будуть як сильні буревії зі зливами та грозами, так і спекотні температурні показники. 

Тим часом в Укрзалізниці попередили про затримку кількох міжнародних поїздів через буревій в Словаччині та Угорщині. 

погода Харків Харківська область прогноз погоди спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації