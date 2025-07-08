Прогноз погоди на 9 липня для Харкова та області від Укргідрометцентру

Розпече повітря до +37°C — прогноз погоди в Харкові на завтра
У вівторок, 9 липня, на Харківщині збережеться спекотна й суха погода. Очікується мінлива хмарність, але без опадів.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди в Харківській області 9 липня
У Харківській області протягом доби температура повітря коливатиметься від +18...+23 °C вночі до +32...+37 °C вдень. Вітер віятиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.
Погода в Харкові 9 липня
У самому Харкові в середу, 9 липня, буде також сонячна спекотна погода без опадів. Нічна температура становитиме близько +21...+23 °C, а денна підніметья до спекотних позначок +34...+36 °C.
Вітер буде також південно-східного напрямку, 7–12 м/с.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду по Україні на цей тиждень з 7 по 14 липня. В деяких регіонах будуть як сильні буревії зі зливами та грозами, так і спекотні температурні показники.
Тим часом в Укрзалізниці попередили про затримку кількох міжнародних поїздів через буревій в Словаччині та Угорщині.
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