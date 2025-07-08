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Главная Харьков Раскалит воздух до +37°C — прогноз погоды в Харькове на завтра

Раскалит воздух до +37°C — прогноз погоды в Харькове на завтра

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Дата публикации 8 июля 2025 14:17
Прогноз погоды на 9 июля для Харькова и области от Укргидрометцентра
Люди освежаются в жару под распылителем воды. Фото: УНИАН

Во вторник, 9 июля, на Харьковщине сохранится жаркая и сухая погода. Ожидается переменная облачность, но без осадков.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 9 июля

В Харьковской области в течение суток температура воздуха будет колебаться от +18...+23 °C ночью до +32...+37 °C днем. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 7-12 м/с.

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Карта температур по Харьковской области 9 июля. Фото: скриншот

Погода в Харькове 9 июля

В самом Харькове в среду, 9 июля, будет также солнечная жаркая погода без осадков. Ночная температура составит около +21...+23 °C, а дневная поднимется до жарких отметок +34...+36 °C.

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Температурная карта Украины 9 июля. Фото: Метеопост

Ветер будет также юго-восточного направления, 7-12 м/с.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду по Украине на эту неделю с 7 по 14 июля. В некоторых регионах будут как сильные ураганы с ливнями и грозами, так и жаркие температурные показатели.

Тем временем в Укрзализныце предупредили о задержке нескольких международных поездов из-за урагана в Словакии и Венгрии.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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