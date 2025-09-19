Відео
Розстріляв авто з родиною на Харківщині — судитимуть окупанта

Розстріляв авто з родиною на Харківщині — судитимуть окупанта

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 00:33
На Харківщині заочно судитимуть окупанта, який розстріляв автівку з родиною
Автомобіль, який розстріляв російський військовий. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області судитимуть 22-річного російського військовослужбовця. Окупант розстріляв автомобіль, в якому перебували четверо людей. Двоє потерпілих загинули.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

Удень 2 березня 2022 року цивільну автівку на трасі біля села Дементіївка Харківського району обстріляв із кулемета калібру 12,7 міліметра військовий російського 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської армії. 

Окупант, який розстріляв автівку з родиною на Харківщині
Російський військовий, який розстріляв автомобіль із людьми на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок атаки автомобіль загорівся. Батько й дев'ятирічна донька загинули. Дружина та 17-річний син зазнали тяжких поранень, але змогли вибратися з машини й упасти на землю. За словами потерпілих, росіянин, підійшовши до них, сказав, що йому наказали стріляти по всіх.

Автівка, яку обстріляв окупант
Автомобіль, який розстріляв російський військовий. Фото: Харківська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує вбивці 

Обвинувачений перебуває в розшуку. Дергачівський районний суд Харківської області заочно розгляне справу й оберу порушнику покарання. За порушення законів і звичаїв війну та умисне вбивство (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) росіянину загрожує покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. 

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок чоловіку, який підробляв посвідчення СБУ. За вчинене його засудили до випробувального терміну. 

Також ми повідомляли, що учаснику бойових дій, який не схотів служити у ТЦК та СП, призначили покарання у вигляді п'яти років ув'язнення. Щоправда, рішення суду ще можна оскаржити.

суд вбивство окупанти військові злочини війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
