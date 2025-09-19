На Харківщині заочно судитимуть окупанта, який розстріляв автівку з родиною

Автомобіль, який розстріляв російський військовий. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області судитимуть 22-річного російського військовослужбовця. Окупант розстріляв автомобіль, в якому перебували четверо людей. Двоє потерпілих загинули.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Удень 2 березня 2022 року цивільну автівку на трасі біля села Дементіївка Харківського району обстріляв із кулемета калібру 12,7 міліметра військовий російського 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської армії.

Російський військовий, який розстріляв автомобіль із людьми на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок атаки автомобіль загорівся. Батько й дев'ятирічна донька загинули. Дружина та 17-річний син зазнали тяжких поранень, але змогли вибратися з машини й упасти на землю. За словами потерпілих, росіянин, підійшовши до них, сказав, що йому наказали стріляти по всіх.

Автомобіль, який розстріляв російський військовий. Фото: Харківська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує вбивці

Обвинувачений перебуває в розшуку. Дергачівський районний суд Харківської області заочно розгляне справу й оберу порушнику покарання. За порушення законів і звичаїв війну та умисне вбивство (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) росіянину загрожує покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок чоловіку, який підробляв посвідчення СБУ. За вчинене його засудили до випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що учаснику бойових дій, який не схотів служити у ТЦК та СП, призначили покарання у вигляді п'яти років ув'язнення. Щоправда, рішення суду ще можна оскаржити.