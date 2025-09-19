На Харківщині заочно судитимуть окупанта, який розстріляв автівку з родиною

Розстріляв авто з родиною на Харківщині — судитимуть окупанта
У Харківській області судитимуть 22-річного російського військовослужбовця. Окупант розстріляв автомобіль, в якому перебували четверо людей. Двоє потерпілих загинули.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Деталі справи
Удень 2 березня 2022 року цивільну автівку на трасі біля села Дементіївка Харківського району обстріляв із кулемета калібру 12,7 міліметра військовий російського 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської армії.
Унаслідок атаки автомобіль загорівся. Батько й дев'ятирічна донька загинули. Дружина та 17-річний син зазнали тяжких поранень, але змогли вибратися з машини й упасти на землю. За словами потерпілих, росіянин, підійшовши до них, сказав, що йому наказали стріляти по всіх.
Яке покарання загрожує вбивці
Обвинувачений перебуває в розшуку. Дергачівський районний суд Харківської області заочно розгляне справу й оберу порушнику покарання. За порушення законів і звичаїв війну та умисне вбивство (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) росіянину загрожує покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.
