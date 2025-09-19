На Харьковщине заочно будут судить оккупанта, который расстрелял машину с семьей

Автомобиль, который расстрелял российский военный. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области будут судить 22-летнего российского военнослужащего. Оккупант расстрелял автомобиль, в котором находились четыре человека. Двое пострадавших погибли.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Детали дела

Днем 2 марта 2022 года гражданскую машину на трассе возле села Дементьевка Харьковского района обстрелял из пулемета калибра 12,7 миллиметра военный российского 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской армии.

Российский военный, который расстрелял автомобиль с людьми на Харьковщине. Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате атаки автомобиль загорелся. Отец и девятилетняя дочь погибли. Жена и 17-летний сын получили тяжелые ранения, но смогли выбраться из машины и упасть на землю. По словам пострадавших, россиянин, подойдя к ним, сказал, что ему приказали стрелять по всем.

Автомобиль, который расстрелял российский военный. Фото: Харьковская областная прокуратура

Какое наказание грозит убийце

Обвиняемый находится в розыске. Дергачевский районный суд Харьковской области заочно рассмотрит дело и изберет нарушителю наказание. За нарушение законов и обычаев войны и умышленное убийство (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) россиянину грозит наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

