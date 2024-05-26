Розвідка Британії заявила, що Росія не має успіхів на Харківщині

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

За даними розвідки Британії Україна стабілізувала наступ окупантів на Харківському напрямку, який розпочався 10 травня. Українські сили продовжують відбивати більшість ворожих атак.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twittter (X) у неділю, 26 травня.

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Ситуація у Харківській області

У звіті розвідки Британії зазначалося, що російські війська продовжують атакувати Вовчанськ. Місто продовжує боротися, українським військовим вдається відбивати більшість ворожих атак.

"Оскільки село Бугруватка на півночі Харківської області, імовірно, під їхнім контролем, російські війська намагаються встановити фізичний контроль над сусідньою переправою через річку Сіверський Донець. Це загрожує флангу та тилу українських сил, що обороняються у самому Вовчанську", — йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/FKmfJZTMbN#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hvkVUYgi4K — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 26, 2024

Також російські війська продовжують атакувати у напрямку села Липці. Проте станом на вечір 22 травня Генштаб України повідомив, що значних успіхів не досягнуто.

Путін заявив, що російські війська створюють буферну або безпечну зону в Харкові. Британська розвідка вважає, що росіяни не мають успіху.

"Північний харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об’єднаний. Успіх Росії на цій осі буде обмеженим протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс Росії було стримано українським опором", — заявили у розвідці.

Раніше ми писали, що ЗСУ готові знищити установки, з яких російська армія веде обстріл Харкова. Однак на заваді стоїть одне суттєве питання, пов'язане з обмеженнями на застосування певних вогневих засобів по території Російської Федерації, що накладені міжнародними партнерами, зокрема США.

Також ми повідомляли, що країна-агресорка Росія не полишає спроб захопити Україну. Наразі окупанти готують новий наступ. Неподалік Харкова вже дислокується нове угруповання ворожих військ.