Разведка Британии заявила, что у России нет успехов на Харьковщине

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

По данным разведки Британии Украина стабилизировала наступление оккупантов на Харьковском направлении, которое началось 10 мая. Украинские силы продолжают отбивать большинство вражеских атак.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twittter (X) в воскресенье, 26 мая.

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Ситуация в Харьковской области

В отчете разведки Британии отмечалось, что российские войска продолжают атаковать Волчанск. Город продолжает бороться, украинским военным удается отбивать большинство вражеских атак.

"Поскольку село Бугруватка на севере Харьковской области, вероятно, под их контролем, российские войска пытаются установить физический контроль над соседней переправой через реку Северский Донец. Это угрожает флангу и тылу обороняющихся в самом Волчанске украинских сил", — говорится в сообщении.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine – 26 May 2024.



Получите больше о Defence Intelligence's use of language: https://t.co/FKmfJZTMbN #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hvkVUYgi4K — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 26, 2024

Также российские войска продолжают атаковать в направлении села Липцы. Однако по состоянию на вечер 22 мая Генштаб Украины сообщил, что значительных успехов не достигнуто.

Путин заявил, что российские войска создают буферную или безопасную зону в Харькове. Британская разведка считает, что россияне не имеют успеха.

"Северный харьковский фронт, вероятно, стабилизировался, а российский территориальный контроль фрагментирован и не объединен. Успех России на этой оси будет ограничен в течение следующей недели, поскольку первоначальный импульс России был сдержан украинским сопротивлением", — заявили в разведке.

Ранее мы писали, что ВСУ готовы уничтожить установки, по которым российская армия ведет обстрел Харькова. Однако помешает один существенный вопрос, связанный с ограничениями на применение определенных огневых средств по территории Российской Федерации , наложенных международными партнерами, в частности США.

Также мы сообщали, что страна-агрессорка Россия не оставляет попыток захватить Украину. Сейчас кафиры готовят новое наступление. Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.