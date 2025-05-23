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Розжарить до +28 °C, але є нюанс — погода у Харкові на завтра

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Дата публікації: 23 травня 2025 16:26
Прогноз погоди у Харкові на завтра 24 травня — буде шторм
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та Харківській області 24 травня буде по-літньому спекотною. Однак синоптики попереджають про грозу та штормовий вітер з поривами 15-20 м/с.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. 

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Погода у Харкові та області 24 травня

Синоптики прогнозують, що 24 травня у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не передбачається, але вдень буде короткочасний дощ, а місцями гроза. 

Крім того, місцевих жителів та гостей міста попереджають про сильний штормовий вітер з поривами 15-20 м/с. Через це в регіоні оголосили І рівень небезпечності. 

Прогноз погоди в Україні 24 травня
Попередження про шквальний вітер 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря в Харківській області вночі коливатиметься в межах +9...+14 °C, а вдень "підстрибне" до +23...+28 °C. Водночас в Харкові у нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +12...+14 °C, а вдень +25...+27 °C. 

Погода в Харкові 24 травня
Скриншот допису Харківського регіонального центру з гідрометеорології

Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла, яка буде погода на вихідні 24-25 травня. За її прогнозом, деякі області заллють рясні дощі з грозами, а в інших буде літня спека.

Крім того, синоптики розповіли про погоду, яка буде влітку. Українцям варто готуватися до аномальної спеки та штормів. 

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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