Прогноз погоди у Харкові на завтра 24 травня — буде шторм

Розжарить до +28 °C, але є нюанс — погода у Харкові на завтра
Погода у Харкові та Харківській області 24 травня буде по-літньому спекотною. Однак синоптики попереджають про грозу та штормовий вітер з поривами 15-20 м/с.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 24 травня
Синоптики прогнозують, що 24 травня у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не передбачається, але вдень буде короткочасний дощ, а місцями гроза.
Крім того, місцевих жителів та гостей міста попереджають про сильний штормовий вітер з поривами 15-20 м/с. Через це в регіоні оголосили І рівень небезпечності.
Температура повітря в Харківській області вночі коливатиметься в межах +9...+14 °C, а вдень "підстрибне" до +23...+28 °C. Водночас в Харкові у нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +12...+14 °C, а вдень +25...+27 °C.
Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла, яка буде погода на вихідні 24-25 травня. За її прогнозом, деякі області заллють рясні дощі з грозами, а в інших буде літня спека.
Крім того, синоптики розповіли про погоду, яка буде влітку. Українцям варто готуватися до аномальної спеки та штормів.
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