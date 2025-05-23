Прогноз погоды в Харькове на завтра 24 мая — будет шторм

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и Харьковской области 24 мая будет по-летнему жаркой. Однако синоптики предупреждают о грозе и штормовом ветре с порывами 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 24 мая

Синоптики прогнозируют, что 24 мая в Харькове и области будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, но днем будет кратковременный дождь, а местами гроза.

Кроме того, местных жителей и гостей города предупреждают о сильном штормовом ветре с порывами 15-20 м/с. Из-за этого в регионе объявили І уровень опасности.

Предупреждение о шквальном ветре 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в Харьковской области ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, а днем "подпрыгнет" до +23...+28 °C. В то же время в Харькове в ночные часы столбики термометров будут показывать +12...+14 °C, а днем +25...+27 °C.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии

Напомним, Наталья Диденко рассказала, какая будет погода на выходные 24-25 мая. По ее прогнозу, некоторые области зальют дожди с грозами, а в других будет летняя жара.

Кроме того, синоптики рассказали о погоде, которая будет летом. Украинцам стоит готовиться к аномальной жаре и штормам.