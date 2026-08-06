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Главная Харьков 58 тысяч социальных обедов: как Харьков ежедневно поддерживает своих жителей

58 тысяч социальных обедов: как Харьков ежедневно поддерживает своих жителей

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 13:58
Социальные обеды в Харькове: ежедневно готовят 58 тысяч порций
Повара раздают обеды. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Каждый день в Харькове выполняют поистине титаническую работу. 58 тысяч — именно столько горячих социальных обедов здесь готовят ежедневно для тех, кому сейчас тяжелее всего: пенсионеров, людей с инвалидностью и тех, кто из-за войны лишился всего. Новини.LIVE провели целый день с командой, которая выполняет эту чрезвычайно важную миссию.

О повседневной работе поваров, огромных объемах работы и благодарности горожан рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Как начинается работа на кухне

Пока город просыпается, здесь уже с 5 утра кипит работа. Работники спешат, но готовят с душой. Обеды должны быть и горячими, и по-настоящему вкусными. Сегодня в меню — овощной суп с горошком, ароматная кукурузная каша и сочные мясные котлеты. Главная задача команды — сделать все не просто максимально быстро, но и по-домашнему вкусно.

"У нас в каждом пункте выдачи питания работает коллектив. В этом пункте, где мы находимся, работает коллектив из четырёх человек. Повара опытные, они работают в этой системе очень давно. И мы видим, что это очень нужно. Люди уже приходят, как к себе домой. Мы знаем все их предпочтения", — главный инженер Елена Сухорукова.

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Соціальні обіди у Харкові
Елена Сухорукова о коллективе. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
У Харкові роздають безкоштовні обіди
Пример обеда. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Большинство сотрудников посвятили кулинарному делу десятки лет, а некоторые работают здесь всю свою жизнь. Для них это уже давно не просто работа по графику, а настоящее призвание сердца.

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"Уже 40 лет вот так работаю. Сегодня отвечаю за кашу. За кашу, за суп, за узварчик и за всех своих работников", — поделилась заведующая производством Юлия Лысенко.

У Харкові роздають безкоштовні обіди
Юлия Лысенко о работе. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"Действительно, это безумный и невероятный труд. И за это время, с тех пор как мы начали выдавать бесплатную еду, мы приготовили 45,5 млн порций, которые раздали по всему городу. Это наша социальная ответственность перед людьми, оказавшимися в затруднительном положении. Им нужно, чтобы в Харькове сохранялся бесплатный проезд. Им нужно, чтобы у них было бесплатное питание. Большинство из них — это вынужденные переселенцы, люди, которые остались буквально ни с чем", — отметил мэр города Игорь Терехов.

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Роздача безкоштовних обідів у Харкові
Игорь Терехов о бесплатных обедах. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Роздача безкоштовних обідів у Харкові
Повара готовят выпечку. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"Здесь готовят с душой": кто ежедневно приходит за горячими обедами

Одна из точек раздачи горячих обедов — харьковский лицей. Там уже с самого утра выстраивается очередь, чтобы успеть первыми. Большинство из этих людей — переселенцы, которые из-за активных боевых действий вынужденно покинули свои дома.

"Я из Волчанска. Всю жизнь прожила там, выросла, детей воспитывала. Каждый день сюда приходим. А моя подруга занимает нам очередь", — рассказала Наталья.

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Чим годують переселенців у Харкові
Переселенка Наталья о жизни в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Роздача безкоштовних обідів у Харкові
Повар смазывает выпечку. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

300 кг каши за смену: огромные объемы работы за один рабочий день

Главная мотивация для поваров — это искренняя благодарность людей и понимание того, что их труд сейчас жизненно необходим. Именно поэтому, помимо обедов, они собственноручно готовят ещё и ароматную выпечку. Работа отнимает много сил, однако меню никогда не повторяется. Сегодня это домашний хлеб и пышные фигурные булочки, а завтра — с маком или повидлом.

"С пятого утра начинаем работать, готовим тесто. За день мы выпекаем около 100 кг хлеба и 1800 булочек", — рассказывает технолог Татьяна Дараган.

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Чим годують переселенців у Харкові
Татьяна Дараган о объеме работы. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"На сегодня запланировано 1800 порций супа. За весь рабочий день — это 300 кг каши и 1800 порций супа", — подчеркнула заведующая производством Юлия Лысенко.

Соціальні обіди у Харкові
Повар перемешивает еду. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

39 пунктов помощи: как организована сеть раздачи обедов

"Сначала мы начинали с 34 пунктов. Сейчас работает уже 39 пунктов, потому что есть такой спрос. В школу всегда приходят люди. Они общаются, получают обеды, могут измерить давление. Это своего рода психологическая разгрузка во время войны. И это очень важно", — мэр города Игорь Терехов.

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Роздача безкоштовних обідів у Харкові
Люди в очереди за обедом. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Первыми на пункт приходят волонтеры, чтобы помочь маломобильным людям и разнести им обеды. Большинство из этих помощников в свое время тоже бежали от войны, а сегодня, уже наладив жизнь в Харькове, хотят стать опорой для других.

"Сама столкнулась с этой проблемой, осталась одна с детьми, переселенка. Сейчас я уже лучше знаю, куда пойти, что делать. Поэтому мы приходим сюда, забираем еду и приносим людям. Раздаем её у нас в общежитии таким же переселенцам, как и я", — рассказала волонтёр Татьяна.

Чим годують переселенців у Харкові
Волонтер Татьяна о собственном опыте. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"Я, например, забираю еду для четырёх маломобильных людей. Они живут здесь неподалёку. Это и люди в инвалидных колясках, и те, кто ходит с костылями, и те, кто вообще не может ходить. Разные люди", — волонтёр Елена.

Соціальні обіди у Харкові
Волонтер Елена о помощи другим. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
У Харкові роздають безкоштовні обіди
Женщина на кухне. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Этот пункт выдачи уже давно стал местом силы и единства. Огромная заслуга в организации этого процесса принадлежит руководству лицея, на базе которого и работает один из пунктов выдачи.

"Когда встал вопрос, будем ли мы участвовать в программах по организации такого пункта горячего питания, наша команда учителей однозначно ответила: "Да, будем". Потому что мы этим занимались, потому что чувствовали в этом необходимость, потому что люди нас знают. Знаете, это лицо Харькова. Он давно таким был. Он оказывал помощь всем, кто в этом нуждается. И вместе с нашим КП "Детское питание" мы объединились. Сейчас на раздаче работают исключительно сотрудники лицея, которые помогают в выдаче горячих обедов", — отметила директор лицея Наталья Шкурапет.

Роздача безкоштовних обідів у Харкові
Наталья Шкурапет о программе. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"Единственный город, который так заботится о своих жителях": как Харьков ищет финансовую поддержку

За это время они стали настоящей семьёй, где знают радости и проблемы каждого. Все посетители точно знают расписание, имеют свои кулинарные предпочтения и каждый день не устают благодарить команду за эту важную работу.

"Это единственный город Украины, который так заботится о своих жителях. И очень приятно слышать слова благодарности в адрес городского головы, в адрес поваров. Это самая большая награда для нас", — главный инженер Ирина Гонтаренко.

Чим годують переселенців у Харкові
Ирина Гонтаренко о словах благодарности. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Несмотря на ежедневные вызовы и обстрелы, город постоянно ищет новые варианты финансирования и привлекает партнеров.

"Сначала проект работал исключительно за счет средств международных партнеров и социально ответственного бизнеса, но со временем мы всё чаще понимали, что не выдерживаем этой нагрузки. Я обратился к депутатам Харьковского городского совета, они меня поддержали и выделили средства. Нужно искать помощь и обращаться к международным партнерам, но сейчас мы используем исключительно средства городского бюджета", — рассказал Игорь Терехов.

Соціальні обіди у Харкові
Повара раздают еду. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Завтра этот безумный процесс начнётся снова. Новое меню, продукты и новые 58 000 обедов. И для города, который каждый день держится вопреки всему, такая работа становится гораздо больше, чем просто социальная помощь. Это способ поддержать людей и дать ощущение города, который никогда не бросает своих.

У Харкові роздають безкоштовні обіди
Работник на кухне. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Напомним, недавно мэр Харькова подчеркнул, что в центре политики поддержки ВПЛ должны быть жилье и трудоустройство. Кроме того, он предложил на государственном уровне сделать 25 февраля Днём вынужденно перемещённых лиц.

Ранее Терехов отметил, что город по-прежнему остается убежищем для людей из опасных регионов. Здесь для них работает система поддержки и предоставляется базовая помощь. Переселенцам предоставляют жилье, питание и гуманитарные услуги.

 

Харьков социальная помощь обед
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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