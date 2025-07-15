Центр предоставления услуг для ВПЛ открылся в Харькове

Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове 15 июля открылся первый в Украине центр предоставления услуг для внутренне перемещенных лиц. Обращаться в учреждение можно с любыми вопросами — от здравоохранения и образования до поиска жилья или работы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове

Сегодня в Харькове на Гимназической набережной, 22 открылся городской центр предоставления услуг для ВПЛ. Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета Виктория Китайгородская рассказала в комментарии Новини.LIVE, что центр принимает всех, кто вынужденно покинул свои дома и приехал в Харьков.

Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE

"Мы ждем всех тех, кто вынужденно покинул свои дома и приехал в Харьков. В центре предоставляют услуги администраторы, также работают специалисты Пенсионного фонда Украины, Государственной налоговой службы и Харьковского областного центра занятости", — отметила Китайгородская.

Она добавила, что обращаться в центр можно с любыми вопросами — от здравоохранения и образования до поиска жилья или работы.

График работы Центра: понедельник-четверг: 08:00-17:00; пятница: 08:00-15:45. Телефон для справок: 0800 573 434.

Напомним, ВПЛ обновили правила получения пенсии. В Министерстве социальной политики разъяснили все детали.

Также мы писали, кому из ВПЛ Красный Крест выплатит деньги в 2025 году.