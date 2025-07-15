Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове открылся первый в Украине центр услуг для ВПЛ — фото

В Харькове открылся первый в Украине центр услуг для ВПЛ — фото

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 14:23
Центр предоставления услуг для ВПЛ открылся в Харькове
Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове 15 июля открылся первый в Украине центр предоставления услуг для внутренне перемещенных лиц. Обращаться в учреждение можно с любыми вопросами — от здравоохранения и образования до поиска жилья или работы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове

Сегодня в Харькове на Гимназической набережной, 22 открылся городской центр предоставления услуг для ВПЛ. Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета Виктория Китайгородская рассказала в комментарии Новини.LIVE, что центр принимает всех, кто вынужденно покинул свои дома и приехал в Харьков.

null
Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE
null
Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE
null
Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE
null
Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE
null
Центр предоставления услуг для ВПЛ в Харькове. Фото: Новини.LIVE

"Мы ждем всех тех, кто вынужденно покинул свои дома и приехал в Харьков. В центре предоставляют услуги администраторы, также работают специалисты Пенсионного фонда Украины, Государственной налоговой службы и Харьковского областного центра занятости", — отметила Китайгородская.

Она добавила, что обращаться в центр можно с любыми вопросами — от здравоохранения и образования до поиска жилья или работы.

График работы Центра: понедельник-четверг: 08:00-17:00; пятница: 08:00-15:45. Телефон для справок: 0800 573 434.

Напомним, ВПЛ обновили правила получения пенсии. В Министерстве социальной политики разъяснили все детали.

Также мы писали, кому из ВПЛ Красный Крест выплатит деньги в 2025 году.

Харьков административные услуги ВПЛ услуги война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации