Ситуация на Купянском направлении: количество штурмов сокращается

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают наносить удары в Харьковской области, хотя на отдельных участках фронта их активность постепенно снижается. В то же время ситуация остается нестабильной, ведь периодически количество штурмовых действий увеличивается. Украинские защитники продолжают выявлять и уничтожать силы противника еще до начала новых атак.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь 428-го ОББпС "Тень" Владислав с позывным «Гадюка», передает Новини.LIVE.

Активность на фронте

На Купянском направлении активность российских войск в целом снижается, однако время от времени оккупанты активизируют свои действия. Об этом рассказал пресс-секретарь 428-го отдельного батальона беспилотных систем "Тень" Владислав с позывным "Гадюка". По его словам, военные фиксируют как периоды спада, так и кратковременный рост активности противника. В то же время подразделение не берется оценивать, связано ли это со сложностями в логистике российской армии, поскольку работает непосредственно на тактическом уровне.

"В основном мы наблюдаем ситуацию, когда активность противника снижается, но бывают и периоды, когда, наоборот, она возрастает", — отметил Владислав.

Работа дронов

Операторы беспилотников наблюдают, что российские военные продолжают пытаться продвигаться вперед. Однако большинство таких попыток заканчивается тем, что оккупанты прячутся в лесополосах и других укрытиях, где пытаются накопить силы. После обнаружения таких групп украинские защитники наносят по ним удары. Одной из главных задач подразделения остается поиск скоплений противника и их поражение ещё до того, как российские военные смогут перейти к новым штурмовым действиям.

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"Наша задача состоит в том, чтобы разведать эти скопления врага, нанести им поражение и уничтожить как можно больше из них на месте", — добавил представитель батальона.

Точный удар

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику в Харьковской области и срывать попытки оккупантов укрепить свои позиции у линии фронта. На этот раз бойцы выследили вражеский танк, который обстреливал украинские укрепления на севере области, а после обстрела пытался скрыться в тылу.

Маршрут отхода бронемашины отследила аэроразведка. После этого на цель направили FPV-дроны на оптоволокне, которые попали в моторный отсек танка. В результате удара начался пожар, а впоследствии взорвался боекомплект. Российскую бронемашину полностью уничтожили.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска начали атаковать транспорт на дороге между Изюмом и Осколом с помощью дронов-камикадзе "Ланцет". Ранее эти беспилотники в основном наносили удары по центру села, где собирались местные жители. Теперь под ударом оказались подъездные пути, что затрудняет въезд и выезд из населенного пункта.

Также Новини.LIVE писали, что российские военные накануне так называемого "Дня России" попытались провести пропагандистскую акцию в Купянске в Харьковской области. Для этого оккупанты пытались установить свой флаг в городе, однако у них это не получилось.