Ситуація на Куп'янському напрямку: штурмів стає меньше

Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують атакувати на Харківщині, хоча на окремих ділянках фронту їхня активність поступово знижується. Водночас ситуація залишається нестабільною, адже періодично кількість штурмових дій зростає. Українські захисники продовжують виявляти та знищувати сили противника ще до початку нових атак.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник 428 ОББпС "Тінь" Владислав із позивним "Гадюка", передає Новини.LIVE.

Активність на фронті

На Куп'янському напрямку активність російських військ загалом зменшується, однак час від часу окупанти посилюють свої дії. Про це розповів речник 428-го окремого батальйону безпілотних систем "Тінь" Владислав із позивним "Гадюка". За його словами, військові фіксують як періоди спаду, так і короткочасного зростання активності противника. Водночас підрозділ не береться оцінювати, чи пов'язано це зі складнощами в логістиці російської армії, оскільки працює безпосередньо на тактичному рівні.

"Здебільшого маємо ситуацію, коли активність ворога зменшується, але є періоди навпаки, коли активність ворога збільшується", — зазначив Владислав.

Робота дронів

Оператори безпілотників спостерігають, що російські військові продовжують намагатися просуватися вперед. Проте більшість таких спроб закінчується тим, що окупанти ховаються в лісосмугах та інших укриттях, де намагаються накопичувати сили. Після виявлення таких груп українські захисники завдають по них ударів. Одним із головних завдань підрозділу залишається пошук скупчень противника та їхнє ураження ще до того, як російські військові зможуть перейти до нових штурмових дій.

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"Наша задача полягає в тім, щоб розвідати це скупчення ворога, нанести йому ураження і якомога більше знищити їх на місці", — додав речник батальйону.

Влучний удар

Українські захисники продовжують знищувати російську техніку на Харківщині та зривати спроби окупантів посилити свої позиції біля лінії фронту. Цього разу бійці вистежили ворожий танк, який працював по українських укріпленнях на півночі області, а після обстрілу намагався сховатися в тилу.

Маршрут відходу бронемашини відстежила аеророзвідка. Після цього по цілі спрямували FPV-дрони на оптоволокні, які влучили у моторний відсік танка. Внаслідок удару почалася пожежа, а згодом здетонував боєкомплект. Російську бронемашину повністю знищили.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська почали атакувати транспорт на дорозі між Ізюмом та Осколом за допомогою дронів-камікадзе "Ланцет". Раніше ці безпілотники здебільшого били по центру села, де збиралися місцеві жителі. Тепер під ударом опинилися під’їзні шляхи, що ускладнює в’їзд та виїзд з населеного пункту.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові напередодні так званого "дня Росії" спробували провести пропагандистську акцію в Куп'янську на Харківщині. Для цього окупанти намагалися встановити свій прапор у місті, однак у них не вийшло.